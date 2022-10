„În general, Clotilde Armand este un personaj politic care vrea să fie controversat. Și-a propus acest lucru prin replici și diferite acțiuni care să pară năstrușnice și care atrag atenția unui gen de public. Ea are un tipar de votanți”, a spus, în cadrul emisiunii „Nod în Papură”, profesorul și sociologul Alfred Bulai. „Diferența la nivel politic dintre ea și Mazăre este că Radu Mazăre a făcut o groază de lucruri în Constanța și Mamaia, indiferent de toate problemele sale legale. În vremea lui Mazăre, a crescut spectaculos Constanța. Sigur, e adevărat și pentru că se schimbase legea iar primăriile au beneficiat de mult mai mulți bani”, a zis Alfred Bulai.

Cu privire la tichetul anticriză de 1.000 lei, Alfred Bulai a zis: „Asta ce e? Viziune de dezvoltare? Atunci de ce mai înjură PSD că a dat bani? Apropo de Mazăre, el a inventat în orașele mari o primă pentru că ai 25/50 de ani de căsătorie, dar măcar e o logică simbolică, importantă, are un sens. Și nu dai tuturor niște bani. Măcar era făcută cu o anumită eleganță. Un sprijin pentru că ai 50 de ani de căsătorie e de bun simț.”

„Dubla măsură este de domeniul evidenței. Și e dovedită cu vârf și îndesat”, a zis sociologul. „Nu văd sensul pentru care să dai bani, că poți da un sprijin pentru persoane care au probleme... da...”, a mai spus acesta.

„Cu siguranță, Sectorul 1 nu e cel mai sărac sector și nici cea mai săracă zonă din România. Produce o parte din PIB-ul României, acolo sunt mulți bani. (...) Este o prostie fără margini genul acesta de măsură. Arată că nu ai niciun fel de orizont”, a subliniat Alfred Bulai.

Bulai și Vâlcu caută „Nod în papură”, la DC News. Sez. 3, Ep. 6

Este a doua manevră de acest fel. Recent, Clotilde Armand spunea că vrea să echipeze anumite blocuri cu panouri solare. Dar nu avea nimic concret, niciun studiu de fezabilitate, motiv pentru care a fost blocată în Consiliu. Dar îi convine să propună tot felul de idei „mărețe”, dar fără suport pentru că așa poate arăta cu degetul spre opoziție și să spună: „mă blochează! Se opun binelui comun etc”.

Ce-i drept, ar fi o lovitură a Consiliului să nu blocheze inițiativa cu ajutorul de 1.000 lei și să arate astfel că primarul Clotilde Armand nu este pregătită să pună proiectul în practică, neavând pasul 2. Primarul nu are un proiect adevărat în spate, ci pur și simplu o declarație care sună bine: „să dăm 1.000 lei fiecare locuitor”.

În plus, Sectorul 1 este cel mai bogat din București. Și dovadă că inițiativa lui Clotilde Armand nu este gândită, ne punem întrebarea ce sens are să ajuți bogații, în loc, eventual, să dai 3.000-4.000 lei familiilor cu venituri modeste din Sectorul 1? Se putea face o anchetă socială pentru a vedea cine are nevoie de tichete anticriză, nu să dai tuturor. Practic, Clotilde Armand vrea să dea 1.000 lei și celui care stă într-o vilă cu două etaje și unuia care stă într-o garsonieră și nu are bani să treacă iarna. Nici nu este moral să le dai bani tuturor, indiferent ce salarii au, în loc să construiești o școală, de exemplu, să repari un drum sau să faci o parcare.

Dar vedem cu ce jocuri de imagine ne va mai surprinde Clotilde Armand...

