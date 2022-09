Concert Mötley Crüe - "Carnaval Of Sins: Live" 2006. Continuă seria ”Midnight Live Concerts”

În această duminică, aproape de miezul nopții (ora 23.59), sunteți invitați la un concert special Mötley Crüe - "Carnaval Of Sins: Live" 2006.

Seria Midnight Live Concerts a început vineri, cu Van Halen - "Live: Right Here, Right Now" 1993, și a continuat sâmbătă seară, cu Scorpions - "World Wide Tour" 1985.

Vă așteptăm pe Radio DCNews!

Motley Crue este o trupă de glam metal ce a luat naştere în Los Angeles, California. Formaţia este compusă din Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Marş şi Vince Neil. Motley Crue este una din cele mai bine vândute trupe de heavy metal, cu peste 45 de milioane de albume vândute, scrie metalhead.ro.

Trupa a fost formată de către Nikki Sixx, împreună cu Tommy Lee. Cei doi au apelat la Mick Marş. Acesta din urmă a inventat numele formaţiei. Vince Neil a fost abordat de către Tommy Lee. Cei doi au cântat prin diverse trupe, încă din liceu. La scurt timp a apărut şi primul manager, Allan Coffman. Primul material lansat, s-a intitulat Too Fast for Love. Discul a fost vândut în peste 20.000 de exemplare. A urmat un turneu în California plus un contract cu Elektra Records.

În 1983 trupa a ales un nou manager, pe nume Doc McGhee. Au urmat 3 albume ce au marcat istoria anilor 80: "Shout at the Devil (26 septembrie, 1983), Theatre of Pain (21 iunie, 1985) şi Girls, Girls, Girls (15 mai, 1987). Până în 1987, trupa a fost implicată în diverse scandaluri ce aveau în prim plan consumul de alcool, droguri, precum şi un atentat cu bomba.

