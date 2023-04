Componenta românească din căpşunile spaniole. Sociologul Bulai: Seamănă la culoare, la miros, la gust ne interesează mai puţin

"Când vorbim de căpşuni spaniole, ne putem gândi că au şi o componentă românească, totuşi. Că nu s-au cules singure!", a spus, ironic, Val Vâlcu, la Nod în Papură.

"Noi suntem uşor păcăliţi. Toate produsele sunt în mai multe tipuri de producţie. Ai căpşuni care cresc chiar pe câmp, unde ai nevoie de un tovarăş să le culeagă, dar şi căpşuni care cresc industrial, într-o hală, la lumină ultravioletă, care sunt puse în nişte vase şi se culeg mecanic, merg direct la ambalat. Nu văd lumina soarelui, nu văd nimic. Evident că ele sunt pompate cu tot felul de substanţe, ca să crească, nu e ca şi cum aduce cineva mii de hectare de pământ în halele alea. La fel e şi la roşii, şi la altele. Pe de altă parte, le-au modificat genetic de aşa natură încât să semene la culoare, la miros, iar la gust ne interesează mai puţin.

Şi le-au făcut să ţină, să nu se strice, că asta e problema. Căpşunile de la bunica erau storcite seara, a doua zi făceai sirop din ele, că arătau ca naiba. Acum, stă tovarăşul ţăran, care e intermediar, nu ţăran, nu e producător, trei zile cu ele în piaţă. Şi arată la fel!", a replicat Alfred Bulai.

„Nu există cozonac fără nucă“. Cum se prepară crema: E oribilă, nu are gust! / Corporațiile nu au ouă, ci praf și potențiatori de arome / video

„Am și eu un of. În România nu există cozonac fără nucă. Am fost pe la magazine, am întrebat, chiar am încercat să comand: Pot să comand cozonac fără nucă? / Nu! Apoi mi-am adus și aminte de pe vremuri care e rolul nucii în cozonac. De fapt e vorba de o pastă, cumpărată în bidoane, care conține amidon caramelizat, zahăr, a trecut și o nucă pe acolo, plus cacao. Pasta asta e aproape jumătate din compoziție. E ieftină! Te gândești de ce nu face cozonacul fără pasta asta, dacă cineva vrea așa și comandă? Pentru că nu are niciun gust. Zahărul din crema asta explodează în gură și nu mai simți acea cocă. E oribilă, nu are niciun gust“, a punctat Val Vâlcu. CITEŞTE MAI MULTE AICI

