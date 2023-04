„Nu există cozonac fără nucă“. Cum se prepară crema: E oribilă, nu are gust! / Corporațiile nu au ouă, ci praf și potențiatori de arome / video

În cadrul emisiunii „Nod în Papură“, la DC News, Val Vâlcu și Alfred Bulai au discutat despre cozonacul din comerț și rolul pe care industria alimentară l-a avut în scăderea calității acestui produs care ar fi trebuit să aibă concentrații mai mari de nucă.

„Am și eu un of. În România nu există cozonac fără nucă. Am fost pe la magazine, am întrebat, chiar am încercat să comand: Pot să comand cozonac fără nucă? / Nu! Apoi mi-am adus și aminte de pe vremuri care e rolul nucii în cozonac. De fapt e vorba de o pastă, cumpărată în bidoane, care conține amidon caramelizat, zahăr, a trecut și o nucă pe acolo, plus cacao. Pasta asta e aproape jumătate din compoziție. E ieftină! Te gândești de ce nu face cozonacul fără pasta asta, dacă cineva vrea așa și comandă? Pentru că nu are niciun gust. Zahărul din crema asta explodează în gură și nu mai simți acea cocă. E oribilă, nu are niciun gust“, a punctat Val Vâlcu.

Pe vremuri, când aveam șansa să mănânc un cozonac, dar făcut de cineva, nu de o mașină - și sunt niște femei care au expertiză - avea gust. Problema e că aveau făină bună și aveau ouă bune. Industria nu are ouă, ci praf, care dă o culoare frumoasă, au potențiatori de arome etc. Este exact cum fierbi un pui din comerț. Dacă nu pui vegeta e apă chioară. Poți să-l fierbi cât vrei. De fapt, nu are vreun gust și se adaugă un potențiator de gust, care are și un pic de sare. Asta e industria în care trăim. Din păcate, în România, chimia a învins. În anii 90 încă mă bucuram de carmangerii care produceau și ieftin, și natural, deși nu arătau foarte bine ca aspect. Au murit, că au venit corporațiile străine, dar și cele românești. Cele românești au învățat de la cele străine, că acele componente se cumpără“, a spus Alfred Bulai.

„Pasta asta de așa-zis nucă de unde crezi că e?“, a întrebat Val Vâlcu. „Are 5% în loc să aibă ca un cozonac cu nucă făcut de cineva în casă“, a adăugat Alfred Bulai.

„Mai e o regulă și îmi aduc aminte de la igiena alimentației. Nucile și orice alimente oleaginoase, imediat ce le-ai scos la aer trebuie prăjite ca să se caramelizeze, să se facă o peliculă, pentru că altfel oxidează“, a completat Val Vâlcu.

