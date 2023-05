Coloana sonoră pentru încoronarea Regelui Charles al III-lea, surprinzător de modernă. Detalii noi, aici

Nu există nicio îndoială că ceremonia de încoronare de la Westminster Abbey din Londra va fi una solemnă, cu muzică potrivită pentru ocazie.

Regele Charles al III-lea a comandat 12 piese muzicale noi, printre care se numără piese de la legendarul Andrew Lloyd Webber și compozitorul de film Patrick Doyle. Acesta din urmă a contribuit la un marș de încoronare, iar Webber a avut onoarea de a scrie un nou imn de încoronare.

Vor cânta soliști renumiți, vor cânta mai multe coruri, inclusiv un cor evanghelic. Va fi muzică ortodoxă grecească în onoarea regretatului tată al lui Charles, Prințul Filip, care în anii mai tineri a fost membru al Bisericii Ortodoxe Greacă.

Când Arhiepiscopul de Canterbury va pune coroana pe capul regelui, la ora 12, trâmbițele vor suna însoțite de salve de tun.

Concert în parcul Windsor

A doua zi după ceremonia de încoronare, familia regală găzduiește un mare concert în grădina Castelului Windsor, cu muzică live cântată de staruri pop precum Lionel Richie și Katy Perry, ambii ambasadori ai diferitelor fundații și organizații caritabile ale regelui. Au fost invitați aproximativ 20.000 de invitați.

Trupa pop Take That va urca pe scenă, trupă care a cântat pentru Regina Elisabeta de câteva ori de-a lungul anilor.

Pasionații de operă îl pot aștepta cu nerăbdare pe starul italian Andrea Bocelli într-un duet cu bas-baritonul galez Sir Bryn Terfel. Compozitoarea Freya Ridings va interpreta un duet cu Alexis Ffrench, un compozitor și pianist care combină muzica clasică cu muzica soul.

Va exista un cor special, alcătuit din cântăreți din toată Marea Britanie, inclusiv fermieri, șoferi de taxi și grupuri de reggae - susținut de un cor virtual cu cântăreți din întregul Commonwealth.

Alți artiști britanici precum Elton John, Ed Sheeran, Harry Styles și Adele, fie nu li s-a cerut să cânte, fie au fost nevoiți să anuleze din diverse motive, cum ar fi artista australiană Kylie Minogue.

Clasici pe lista de redare Spotify

Departamentul britanic pentru Cultură, Media și Sport (DCMS) a creat pe Spotify o listă pentru celebrarea încoronării care prezintă 26 de cântece din șapte decenii de muzică pop britanică.

Începe cu The Beatles ("Come together") și ajunge pană la Coldplay, Ed Sheeran, Rod Stewart, David Bowie, Take That, Harry Styles, Pet Shop Boys și multe altele.

Cea mai recentă melodie din playlist este „Space Man” a lui Sam Ryder. El a ajuns pe locul al doilea la Eurovision în 2022, imediat după Ucraina. Întrucât țara câștigătoare nu va putea găzdui evenimentul din cauza războiului, concursul de muzică va avea loc anul acesta în Marea Britanie, scrie dw.com.

