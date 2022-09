Coeficientul de umplere în principalele lacuri a crescut la 70%. Debitele Dunării sunt în scădere

"Volumul disponibil astăzi în principalele 40 de lacuri de acumulare este de 3,12 miliarde de metri cubi de apă (față de 3,05 miliarde cât era în luna august, dar în scădere față de începutul lunii iulie 2022 când era de 3,45 miliarde de metri cubi de apă). Acesta este suficient pentru satisfacerea necesarului de apă pentru toți beneficiarii din localitățile mari care se alimentează centralizat din sursa de apă de suprafață.

Estimăm că, la sfârșitul lunii septembrie, în cele 40 de lacuri de acumulare, cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație, industrie și producția de energie electrică pentru Sistemul Energetic Național, vom reuși să menținem un coeficient de umplere de peste 62%.

Administrația Națională „Apele Române” face în continuare apel la calm și responsabilitate socială. În special în această perioadă, vă reamintim că este nevoie să folosim rațional resursele de apă în direcția economisirii acestora. Pentru activitățile casnice, vă recomandăm, acolo unde există posibilitatea, să apelați la folosirea/stocarea apei din surse alternative (inclusiv a celei de ploaie, când este posibil), astfel încât apa de băut (potabilă) să ajungă tuturor. Nu uitați de recomandările noastre din ghidul de economisire a apei.



Conform Raportului de monitorizare realizat de specialiștii Administrației Naționale "Apele Române", precum și de la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă, în continuare, 513 localități se alimentează restricționat, după cum urmează:

- 124 de localități (din 16 județe) Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Hunedoara, Teleorman, Brașov, Ilfov, Argeș, Giurgiu, Dâmbovița, Ialomița) care dispun de sisteme de alimentare cu apă;

- 389 de localități (din 10 județe: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Neamț, Bacău, Suceava, Vrancea, Olt, Hunedoara) care nu dispun de sisteme de alimentare cu apă. Este vorba despre un procent de 20-30% din numărul total al fântânilor de la nivel național care sunt la această oră (parțial) secate.

- În toate aceste localități, necesarul de apă este asigurat cu restricții din sursa de apă subterană.

Fenomenul de secetă se menține în special în zona orașelor mici și a satelor din Moldova care nu au sistem de alimentare cu apă centralizat. Cele mai afectate județe sunt: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, în special acolo unde nu există un sistem de alimentare centralizat, iar necesarul de apă este asigurat cu preponderență din puțuri sau foraje.

Fiecare folosință își stabilește pragurile și debitele care pot fi restricționate. Acestea sunt parte integrantă din Planurile de restricții care se aplică gradual conform celor trei trepte, cu respectarea legislației în vigoare.



Debitul Dunării, mai puțin de jumătate față de media multianuală a lunii august



Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în creștere, având valoarea de 1950 mc/s, fiind mai puțin de jumătate din media multianuală a lunii august (4300 mc/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat, Tr. Măgurele – Zimnicea și Isaccea – Tulcea, staționare pe sectoarele Bechet – Corabia, Giurgiu – Oltenița și la Galați și în scădere pe sectorul Călărași – Brăila.

La stația hidrometrică de la Cernavodă nu sunt probleme în asigurarea debitului necesar pentru funcționarea celor două grupuri ale CNE Cernavodă, întrucât mai sunt 0,59 metri (= 59 cm) până la atingerea treptei II (de avertizare). Aceasta valoare se va menține și va crește până la 1 metru ceea ce va permite funcționarea ambelor grupuri.

Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere și va ajunge până la valoarea de 2400 mc/s în data de 1 septembrie.



Debite în creștere



Conform Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Siret, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad și pe cursurile inferioare ale Jiului, Argeșului și Ialomiței. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Jijiei, cursul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.

S-au înregistrat scurgeri pe versanţi, torenți, pâraie şi creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din Crișana și Banat, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, căzute în interval.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari, în jurul și peste normalele lunare pe râurile din bazinele: Bega, Caraș, Nera, Jiu, Ialomița, Bistrița, Trotuș, bazinele superioare ale Crișului Alb, Barcăului, Argeșului, Sucevei, Moldovei, Putnei, Buzăului, bazinul inferior al Oltului și pe unii afluenți ai Mureșului, Buzăului și Moldovei şi mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului și pe unii afluenți ai Bârladului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în creştere datorită propagării, pe cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt și în general în scădere pe celelalte râuri.

Pe râurile din bazinul Prutului, Bârladului şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din vestul și sud-vestul țării și din zonele de deal și de munte datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.



În funcție de evoluția situației, vom reveni cu informații suplimentare.

CASETĂ TEHNICĂ

Planurile de restricții și utilizare a apei în perioadele critice

Măsurile de limitare sau suspendare temporară a utilizării apei se pun în aplicare conform Planului de restricții și utilizare a apei în perioadele critice, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Ordinului MMGA nr. 9/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de restricții și utilizare a apei în perioadele critice.

Planuri de restricții sunt întocmite pentru fiecare tronson de râu în cazul utilizatorilor ale căror capacități de exploatare ale resursei de apă sunt diminuate, în funcție de specificul activității acestora și al economiei în ansamblu. De aceea, aplicarea criteriilor de mai jos se realizează în direcția adoptării celor mai adecvate decizii astfel încât prejudiciul adus în activitățile utilizatorilor să fie cât mai mic.



CRITERII ÎN APLICAREA PLANULUI DE RESTRICȚII:



- reducerea treptată a alimentării cu apă pentru irigare, ținând cont de posibilitățile practice (reducerea la circa 50% a alimentării cu apă pentru culturile de câmp; reducerea totală a alimentării cu apă pentru culturile de orez; reducerea totală a alimentării cu apă pt. culturile de câmp și culturile de orez și îndeplinirea cerințelor numai pentru culturile de legume);

- reducerea temporară, cu maximum până la 50%, a debitului minim pentru debit ecologic;

- reducerea alimentării cu apă alocată unităților de pescuit;

- reducerea treptată a alimentării cu apă pentru utilizări industriale (după epuizarea tuturor posibilităților de raționalizare a utilizării apei, inclusiv efectuarea de revizii, reparații etc.), conform programelor preliminare de restricții elaborate de beneficiari;

- restrângerea parțială sau totală a alimentării cu apă a unităților industriale, care sunt strâns legate de poluarea apei;

- restrângerea intermitentă a alimentării cu apă a centrelor populate, a unităților de servicii populației, precum și a unităților zootehnice.

În cazul deficitului de alimentare cu apă, cauzat de secetă prelungită - secetă hidrologică sunt stabilite următoarele praguri:

FAZA NORMALĂ (TREAPTA I) - cand alimentarea cu apă este mai mare sau cel puțin egală cu pragul debitului prealerta, dar poate asigura cerințele de apă ale utilizatorilor;

FAZA DE ATENȚIE / AVERTIZARE (TREAPTA II) - când alimentarea cu apă este în scădere, dar poate asigura debitul minim necesar utilizatorilor;

FAZA DE RESTRICȚII (TREAPTA III) - când alimentarea cu apă este mai mică decât debitul minim necesar utilizatorilor", se arată într-un comunicat transmis de Apele Române.

