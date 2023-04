Codin Maticiuc, despre povestea din spatele serialului „Clanul": Îmi doresc să comparați mere cu mere acum că știți și povestea noastră

Acesta a vorbit despre greutățile întâmpinate, despre sacrificiile pe care cei din spatele poveștii le fac pentru ca serialul să poată fi livrat, dar și despre cum au reușit, cu un număr mic de oameni și un buget limitat, să creeze un produs atât de iubit de oameni.

„Povestea Clanului

Am avut o discuție de curând în DM pe Instagram cu cineva și aș vrea să vă spun câte ceva despre CLANUL, ca să înțelegeți contextul.

Nu dau cifre, dar un episod din CLANUL costă cam de 5 ori mai puțin decât un episod din Umbre de exemplu și de 10 ori mai puțin decât Miami Bici. Nu are rost să vă compar și cu produse americane. Un episod din CLANUL se filmează în 8 zile și are în medie 1.47h. Două Lozuri a avut sub o oră și jumătate și deși a fost filmat fără contra plan sau prim planuri (care in CLANUL există și sunt chiar dinamice) tot a durat aproximativ 20 de zile. Mai mult decât atât, CLANUL filmează și livrează două sezoane pe an (13 plus 13 episoade, de lungime de două ori mai mare decât un serial american). Se lucrează la foc automat.

Tot din context fac parte și faptul că se difuzează pe ProTV în primetime și nu se pot folosi anumite cuvinte extrem de folositoare atunci când zugrăvești interlopi. Altă cerință a postului este nevoia de a atinge mai multe ținte demografice cu un serial cu mafioți. Așa că acțiunea are mai multe planuri menite să atragă și publicul feminin sau mai vârstnic pe lângă cel masculin asigurat de subiect și de titlu. Aceste planuri sunt atinse în CLANUL de doar doi oameni: Anghel Damian care scrie structură și tine serialul din punct de vedere creativ (și regizează episoadele mai grele) și Lia Bugnar care scrie restul. Doi oameni. În condițiile în care serialul Friends a avut 46 de scriitori din care 20 principali, fiecare cu specialitatea lui, storyline, love interes, umor, punch lines, dialoghiști, specialiști în personaje feminine sau masculine, etc. La ei era într-adevăr serial original și la noi o adaptare, dar nu justifică diferența.

Cum totuși se poate livra acest produs la această calitate? Printr-o echipă extraordinară care livrează mult, peste orice e omenește posibil, în timpul și bugetul dat.

Producătoarea noastră Delia se bate pentru serial din răsputeri ca și cum ar fi al ei și nu al postului.

Prietenul meu Anghel este one man show. Scrie, director creativ, regizează, face cascadorii pe motocicletă când e nevoie ca să nu mai plătim, face muncă de producție aducând dealuri de locații, actori și orice până la mașina lui personală pentru serial. Neplătit fiind decât pentru primele trei.

Ceilalți regizori la fel, muncesc de le sar capacele și găsesc soluții creative ca să se întâmple totul în fondurile existente.

Fără Mihai first-ul și Zoran DP-ul, noi nu existam efectiv, dar avem oameni buni peste tot, la efectiv toate departamentele.

De actori n-o să vă spun nimic. De ei știu că știți cât sunt de buni. Doar le mulțumesc pentru lecțiile pe care mi le-au predat sau pe care mi le-am luat singur de la ei.

Am lăsat-o pe Lia Bugnar la urmă din două motive: a fost unul din subiectele abordate cu omul care mi-a scris pe insta și fără ea noi nu aveam Povestea Clanului. Scrie neîncetat sute și sute de pagini, cred ca e unul din cei mai hăituiți oameni din producție. Vreți s-o studiați mai îndeaproape? Mergeți la teatru, căutați "Noi 4", "Oase pentru Otto", "Două liniuțe" sau "Muște, paie și bătaie". Scrise, regizate și parțial jucate de ea. Poate n-am văzut eu teatru cât trebuie, dar din cele câteva sute de piese văzute ea are locurile 1, 3, 7, 8 și 9. Oricum orice scoate e mereu locul 1 în trending în caz că a ajuns cineva să citească până aici care e fiert pe Youtube, deși mă îndoiesc. Cred că pe ăia i-am pierdut pe la "tot din context fac parte...".

Ce-mi doresc? Să comparați mere cu mere acum că știți și povestea noastră. Povestea Clanului.", a transmis Codin Maticiuc.

