Cod ROȘU de precipitaţii abundente şi inundaţii. Atenţionare de călătorie în Republica Slovenia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Slovenia că Agenţia pentru Mediu slovenă a emis, pentru intervalul 13-15 iulie 2021, o avertizare cod roşu de inundaţii în regiunile vestice, sudice şi centrale, se arată într-un comunicat de presă.



Sunt aşteptate creşteri ale cotelor râurilor în regiunile nord-estice, precum şi posibile inundaţii în zonele de coastă, până joi, 15 iulie 2021.



De asemenea, sunt aşteptate precipitaţii abundente, însoţite de posibile furtuni şi intensificări ale vântului, în zonele muntoase din regiunile vestice.



Pe 15 şi 16 iulie 2021 sunt posibile precipitaţii abundente, însoţite de furtuni, cu precădere vineri, 16 iulie 2021.

Asistență consulară pentru cetățenii români





Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Ljubljana: +38615057335, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României la Ljubljana +386 40980068.



Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://ljubljana.mae.ro, www.meteoalarm.eu şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Vreme extremă și în Spania

La începutul săptămânii, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informa cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că Agenţia meteorologică locală - AEMET a emis, pentru, luni şi marţi, mai multe coduri roşu, portocaliu şi galben de caniculă şi vânt.

Pentru ziua de luni s-au anunţat: - cod roşu de caniculă (36 C - 42 C) şi vânt (de până la 80 km/h) pentru comunităţile Murcia şi Comunitatea Valenciană; - cod portocaliu de caniculă (36 C - 42 C) şi vânt (de până la 80 km/h) pentru comunităţile Andaluzia şi Insulele Baleare (inclusiv oscilaţii ale nivelului mării de 0,7m); - cod galben de caniculă (38 C) pentru comunităţile Aragon, Castilla la Mancha şi Catalonia. Pentru ziua de marţi se prognozează cod galben de vânt (de până la 80 km/h) pentru comunităţile Catalonia, Comunitatea Valenciană şi Insulele Baleare.