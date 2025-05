Claudiu Târziu, săgeți otrăvite către Becali: S-a dus, aşa, împărat, la el!

Vezi și - De ce contestă, de fapt, George Simion alegerile prezidențiale. Ipoteza lui Becali

Claudiu-Richard Târziu, care vrea să formeze o mişcare politică anunțată a fi una conservatoare, spune că nu va colabora cu George Becali. ”Eu nu stau la comanda nimănui, nu primesc ordine, eu împărtăşesc o viziune şi ca un lider adevărat aştept să fiu urmat potrivit acestei viziuni, care poate inspira sau nu. Dacă sunt urmat, se confirmă calităţile mele de lider, dacă nu sunt urmat, nu se confirmă”, a spus Claudiu Târziu, la Prima TV. Claudiu Târziu a fost chestionat dacă George Becali i se va alătura în noul partid politic. El a răspuns: ”Nu cred”.

Târziu, atac la Becali

”Am văzut că domnia sa urmăreşte să facă un alt partid, că este împăratul României, că din această perspectivă de împărat nu are relaţii cu politicienii obişnuiţi. Şi spunea undeva, era vorba de numele meu: ”Eu nu o să mă duc la preşedinţi, la vicepreşedinţi”. Dar el s-a dus la preşedintele George Simion şi i-a cerut un loc pe lista de deputaţi. Că a plătit din gros pentru asta, e altă discuţie, dar s-a dus, aşa, împărat, cum este!”, a zis Claudiu Târziu.

Târziu a mai evidențiat că are o relaţie ”cordială” cu Becali şi îl simpatizează, însă nu se ”potrivesc din punct de vedere politic”.

Târziu se vede lider

”Nu cred că un om politic serios, care îşi doreşte să facă ceva pentru ţară în mod real, nu marketing, se duce să se pună în slujba cuiva aşa cum pretinde domnul Becali că ”Eu o să fac un partid, eu o să comand nu o să am eu funcţie, dar eu o să comand”. Fără niciun fel de supărare, eu nu stau la comanda nimănui, nu primesc ordine, eu împărtăşesc o viziune şi ca un lider adevărat aştept să fiu urmat potrivit acestei viziuni care poate inspira sau nu. Dacă sunt urmat, se confirmă calităţile mele de lider, dacă nu sunt urmat, nu se confirmă. Dar haideţi să vedem, că au am mai făcut un partid de la zero şi l-am adus la 20% cu toate piedicile pe care le-a pus George Simion în interior şi în exterior”, a mai declarat Claudiu Târziu.

Vezi și - Claudiu Târziu anunţă că AUR "va intra într-o etapă de disoluţie". POT, "un accident"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News