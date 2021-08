Ciuvică, în Mamaia: Urât și înfricoșător. Ministrul Mediului, RESPONSABIL. Scrie în LEGE!

Mugur Ciuvică s-a aflat astăzi în direct la emisiunea ”Miercurea Neagră” la DC News și DC News TV unde a vorbit despre plajele din Mamaia.

”Voim să vă spun asta, pentru faptul că sunt la mare, mi-am adus aminte că DC News a publicat un material despre plaja din Mamaia. Da, eu am mai văzut-o și prin iunie, că am mai fost vreo două zile. E într-adevăr și urât și înfricoșător așa când vezi un pustiu de nisip, dar mi-a spus un domn de aici, ca să vedeți că până la urmă și UDMR-iștii ăștia pe care îi mai lăudăm, și ăștia au făcut o bătaie de joc, cu plaja, cum îi aleargă pe ăia cu umbrelele, spun de cei care au plajele, agenții economici. În legea pe baza căreia s-a făcut legea, există un paragraf în care se spune că Ministrul Mediului, prin ordin de ministru, în cazuri de necesitate, urgență, etc., poate să determine folosirea plajei pe o perioadă determinată. Deci ministrul UDMR-ist, Tánczos Barna, putea să spună că anul acesta, că nu am fost în stare să intabulăm, să nu știu ce, vă lăsăm să vă puneți umbrelele alea pe unde vreți că și așa sunteți morți de foame după pandemie. Am dat ca un exemplu, dar era o chestie pe care putea să o facă domnul Tánczos cu o semnătură pe un paragraf de două rânduri”, a declarat Mugur Ciuvică.

Nu știm dacă a fost o acțiune de tipul ”socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din târg”, dar un lucru e sigur: noua plajă din Mamaia stârnește multe controverse și generează multă furie. Pe de-o parte sunt turiștii, care se plâng că nu au cum să meargă efectiv cu copiii pe plaja plină de scoici sparte. În plus, plaja e foarte lată și, de la locul șezlongurilor până la apă, e mult de mers. Pe de altă parte, investitorii, care dau zeci de mii de euro pentru a închiria și amenaja o fâșie de plajă, sunt falimentați.

Vezi și: Operator de plajă din Mamaia: Am ÎNCHIS. Ne-au obligat să murim

În fapt, plaja din Mamaia NU EXISTĂ. A fost făcută o lucrare scumpă, cu o intenție bună - să nu rămânem fără plaje, dar plaja nou realizată nu există în acte. Astfel, pe lângă starea plajei, care nu mai e cu nisip fin, ci cu scoici sparte, care, evident, taie, nu pot fi amplasate nici măcar șezlonguri la malul mării, pentru că plaja nu e intabulată.

Vezi și: EXCLUSIV Plaja din Mamaia, teritoriu inexistent din punct de vedere legal. Primarul Constanței spune când s-ar putea rezolva problema

Nu că ar fi primul proiect care are un final dramatic, dar este un proiect care impactează, din păcate, de la turist, la turism, la investitori, și asta după o perioadă și așa dificilă pentru toată lumea, psihic, social și economic, generată de pandemie.

În acest context, pentru a vedea care este opinia cititorilor DC News, am realizat un sondaj, timp de 24 de ore, despre noua plajă din Mamaia. Cei mai mulți respondenți consideră că plaja lărgită din Mamaia e ”un dezastru” - 63,7% (7766 de răspunsuri). 36,3% consideră că e ”un câștig” (4423 de răspunsuri).

