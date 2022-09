Ciucă îi cere lui Ciolacu să nu mai vorbească despre majorarea salariilor și pensiilor. Șeful PSD: Eu sunt liderul celui mai mare partid din România

Întrebat dacă este adevărat că premierul i-a cerut în coaliție să nu mai discute public despre majorările de pensii, Marcel Ciolacu a declarat:

„Este foarte greu, suntem doi lideri. Eu sunt de la Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România, dânsul este de la Partidul Național Liberal, al doilea partid. Cred că nu am ajuns încă să ne cerem unul altuia ce să comentăm. Eu nu l-am auzit pe premier să spună acest lucru, dar cred că cine dă astfel de știri, pe surse, face mai mult rău coaliției”

Săptămâna trecută, întrebat tot despre relația cu premierul, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus despre Nicolae Ciucă că este un om de onoare.

În cadrul unei emisiuni difuzate de România TV, întrebat de Victor Ciutacu dacă e sigur că îl va prinde primăvara premier, Marcel Ciolacu a răspuns astfel: „Rotația va avea loc anul următor, categoric. Domnul Ciucă este un om de onoare. Am avut această discuție cu domnia sa, nici nu se pune această problemă.”

„Fiul meu, acum câțiva ani, când ne uitam amândoi la televizor, mi-a zis „ce meserie periculoasă ți-ai ales!”. Asta este meseria, nu ne plângem. Nu sunt genul de om care să se plângă. Când intri în această zonă, îți asumi atât bunele, cât și relele acestor funcții. Din ceea ce am făcut până acum, nu am lucruri pe care să le regret, nici în ceea ce privește colegii mei, nici în ceea ce privește românii. Partidul Social Democrat trebuia să intervină într-un moment delicat al României. Eu sunt un om mai calculat și am înțeles că nu trebuie să te rezumi la niște calcule meschine de câte procente ai”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Rareș Bogdan, despre coaliția PSD - PNL: Putem gândi o guvernare de 6 ani de tip german

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a vorbit despre perspectivele guvernării formațiunii sale politice cu Partidul Social Democrat:

„Ați avut un rol fundamental la victoria PNL de la alegerile europarlamentare din 2019, din care a decurs rezultatul alegerilor următoare. Atunci atacați foarte tare PSD-ul. În opinia dumneavoastră, PSD-ul este doar un tovarăș de drum în vremuri de restriște sau este un partid care s-a reformat și nu vă e rușine cu el?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu, e un partid alături de care, astăzi, formăm o guvernare și eu cred că această guvernare poate să țină nu doar doi ani, ci încă 6 ani dacă ne știm a respecta reciproc, dacă stabilim o conduită destul de clară, putem gândi o guvernare de tip german fără niciun fel de problemă. Europenii nu sunt foarte diferiți, nu au nici trei urechi, nici patru mâini nici nemții. Au doar un sistem mai bine pus la punct, dar nu sunt nici mai inteligenți, nici mai buni“, a spus Rareș Bogdan.

„Poate doar un pic mai serioși, din punct de vedere al culturii. Noi suntem mai veseli, nu că am fi neserioși“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Probabil Goethe e puțin diferit de Slavici sau Rebreanu, dar avem și noi structura noastră extraordinară“, a adăugat Rareș Bogdan.

