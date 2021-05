Cîțu, discurs de candidat într-un interviu. Ce spune despre funcția de președinte PNL

Invitat la Digi 24, Cîțu a fost întrebat de realizatorul de televiziune Cosmin Prelipceanu despre o posibilă candidatură la șefia Partidului Național Liberal (PNL). „Nu este niciun congres în acest moment”, a răspuns ocolitor premierul. „Nu a fost anunțat, dar toată lumea știe că va fi”, a continuat jurnalistul.

Cîțu a venit cu un discurs de candidat, a observat prezentatorul TV

„Vedeți, știți dumneavoastră mai multe decât știu eu. Nu știu, deocamdată nu a fost anunțat niciun congres. Va trebui să fie un congres la PNL pentru că au fost alegeri și este și statutul PNL care spune că, după alegeri, va fi un congres. Haideți să vedem când se anunță congresul și vedem ce facem mai târziu. Eu vă spun ce vă spun de fiecare dată. Îmi fac treaba, aici, la guvern, pentru români. Avem rezultate foarte bune, măsurile pe care le-am luat anul trecut au dat rezultate, măsurile pe care le luăm anul acesta dau rezultate. Avem cea mai mare creștere anul trecut...”, a adăugat Cîțu, întrerupt imediat de Prelipceanu: „Este discurs de candidat”.

Asaltul acuzat de Cîțu, garantat de democrație

„Nu este discurs, este adevărul și unii trebuie să înțeleagă. Noi ceea ce am făcut în această perioadă și facem, facem în timp ce suntem sub asalt din partea socialiștilor, avem și câteva extreme și tot am reușit să facem aceste lucruri”, a adăugat Florin Cîțu. „Trăiască democrația!”, a reacționat la rândul său Prelipceanu. „Este asaltul opoziției, așa este normal”, a mai spus jurnalistul.

Cine este președintele Partidului Național Liberal în prezent?

În prezent, funcția de președinte al Partidului Național Liberal este ocupată de Ludovic Orban. Politicianul este președintele Camerei Deputaților și a ocupat funcția de premier al României înainte de mandatul lui Florin Cîțu. În timp ce Orban era premier al României, Florin Cîțu era ministru al Finanțelor Publice. Florin Cîțu este și vicepreședinte al Partidului Național Liberal.