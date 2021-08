Cîțu ceartă miniștrii care vor mai mulți bani: Nu ne batem joc, să vină cu explicații foarte bune

"Aşa cum am spus şi cum este în legea bugetului aprobat, ministerele care nu au execuţii bune vor avea sumele ajustate până la suma pe care nu au putut să o cheltuiască. După 6 luni, sunt 20 miliarde de lei care nu au fost cheltuiţi. Nu sunt mulţumit de execuţia bugetară, iar situaţia e aproape la toate ministerele. Nu pot lua în serios propuneri de suplimentare sau realocare de 40 de miliarde de lei, când sunt 20 de miliarde de lei necheltuiţi. Aceasta este realitatea. Trebuie să ţinem cont că deficitul trebuie să rămână la la 7,16% din PIB sau mai mic. Reuşim cu rectificarea să ducem deficitul de la 82 de miliarde la 80 de miliarde. Eu am dat informaţiile doar preşedinţilor de partid, dar văd că au ieşit şi în spaţiul public. Să fie foarte clar, nu ne batem joc de banii românilor. Cine nu a cheltuit banii până acum trebuie să vină cu explicaţii foarte bune, pentru că nu putem să alocăm resurse din buget şi să le ţinem acolo degeaba. Sunt ministere şi voi prezenta acest lucru în raportul semestrial, unde avem proiecte cu execuţie ZERO. De la miniştri care au spus că au execuţie foarte bună. Nu poţi spune asta când ai execuţie ZERO. De aici începem cu rectificarea", a declarat Florin Cîţu.

În acest weekend, Cîțu a amintit că urmează rectificarea bugetară şi a menţionat că s-a uitat pe execuţia din acest an şi că a observat lucruri care-l nemulţumesc şi pe care pe care le-a adus la cunoştinţa miniştrilor.

„Nu am văzut foarte multă reformă. Se vorbeşte foarte mult despre reformă, dar până acum nu am văzut la instituţiile statului reduceri de cheltuieli şi, aşa cum am spus la începutul anului, acele companii de stat care nu arată că reduc cheltuielile nu vor primi bani suplimentari la această rectificare. Trebuie să le arătăm românilor că nu putem merge mai departe cu aceeaşi risipă de bani cu care s-au obişnuit aceste companii pe vremea PSD-iştilor. Nu ne permitem să schimbăm doar directorul, dar să rămână restul la fel. Vreau performanţă, pentru că suntem acolo pentru români, iar aceştia sunt banii românilor”, spunea Florin Cîţu, potrivit Agerpres.