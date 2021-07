Cîțu, bâlbe după revocarea lui Nazare. A fost informat BPN al PNL? ”Este decizia premierului”/ Orban: Nu am fost anunțat

Florin Cîțu a anunțat că după o discuție cu membrii coaliției ”marți seara”, în care i-a anunțat că a cerut demisia ministrului Finanțelor Publice, a urmat o nouă discuție ”astăzi, la prima oră” despre revocare. Propunerea interimară pentru Finanțe este chiar el, Florin Cîțu. ”Dl. ministru Nazare a avut posibilitatea să-și dea demisia, a preferat să fie revocat” a afirmat Florin Cîțu. ”TOȚI liderii coaliției au fost informați de marți după-amiază” a întărit Cîțu.

Atât Ludovic Orban, în calitate de președinte al PNL, cât și Alina Gorghiu, susținătoare a lui Florin Cîțu, în lupta pentru șefia PNL, au declarat că nu știu despre această informație, astăzi, în urmă cu puțin timp: ”Nu am fost anunțat de revocarea ministrului Finanțelor” - Ludovic Orban; ”Niciun fel de remaniere nu se va face fără o discuție cu liderii coaliției” - Alina Gorghiu.

Despre declarația lui Ludovic Orban, care a spus că nu știe despre revocarea ministrului Finanțelor, Florin Cîțu a spus, din nou, că a vorbit marți cu toți liderii coaliției, cât și-n această dimineață.

Cât despre motivele pentru revocarea lui Alexandru Nazare, Florin Cîțu a răspuns că ”decizia am luat-o după o analiză pe care am făcut-o la șase luni, așa cum am spus.” El a adăugat că ”avem proiecte întârziate la Ministerul Finanțelor, importante pentru a atrage fonduri europene, cât și pentru eliminarea evaziunii fiscale, din păcate, acolo sunt cele mai mult proiecte întârziate”.

”Mă voi asigura că toate proiectele întârziate sunt repornite și vom corecta câteva dintre greșeli imediat” a mai spus Cîțu. Premierul nu a spus despre ce proiecte de vorba, dar nici care sunt greșelile de corectat.

Întrebat dacă adevărata miză constă în banii pentru primarii PNL, Florin Cîțu a răspuns că ”miza e o guvernare bună, eliminarea evaziunii fiscale și atragerea de fonduri UE”.

Cât despre motivele care au stat la baza refuzului demisiei lui Alexandru Nazare, Florin Cîțu a dat un răspuns ironic și tăios: ”Poate să aibă, în sfârșit, o conferință de presă, după șase luni, și o să aflăm (n.r. de ce a refuzat să-și dea demisia)”.

”Sunt câteva lucruri care trebuie corectate” a spus Cîțu, care a afirmat că s-ar putea să trimită Corpul de Control la Finanțe. Întrebat când a prezentat liderilor coaliției cererea de demisia și dacă conducerea PNL știe de remaniere, Florin Cîțu a spus că ședința coaliției a fost în timpul zilei, fiindu-i complicat să participe. Cât despre votul care trebuia dat în Biroul Politic Național al partidului pentru remaniere, Cîțu a spus că ”este decizia și atributul premierului de a lua această decizie, au fost informați liderii coaliției, niciunul dintre ei nu s-a opus.”