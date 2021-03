În cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News, Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al F.S.D.P.R., a vorbit despre dispariția unui obiect de la Poliția Capitalei:

„De o bună perioadă de timp, director general al Poliției Capitalei este comisarul-șef Bogdan Berechet. Până la venirea sa, după anul 2010, lucrurile au fost lăsate pe tânjală încât sediul a fost băgat în reconstrucție și așa a rămas până în zilele noastre. Nu ne interesează motivele, ci autogospodărirea celor care au gestionat Poliția Capitalei până la chestorul Berechet din alte puncte de vedere, de exemplu curățenia. A fost nevoie să vină Bogdan Berechet ca să se facă într-o zi ceea ce nu s-a făcut în ani.

Erau locuri pline de deșeuri, cum este și curtea interioară a Poliției. Chiar dacă sediul e în reconstrucție, curtea putea fi folosită de mașini. Acest lucru devenise imposibil pentru că era plină de gunoaie. Comisarul Berechet a curățat-o și a făcut parcare unde, evident, mașinile poliției pot să stea. De asemenea, la o secție de poliție era o situație și mai rea, nu numai gunoaie, dar și autovehicule distruse ale poliției. O secție din zona centrală, stăteau chiar la intrare și nimeni nu făcea nimic.

Garajul Poliției Capitalei era, de asemenea, plin de gunoaie. Mai mult decât atât, s-a rezolvat și problema la zona Udriște unde, din lipsă de spațiu, autoturismele poliției erau parcate pe ambele părți și traficul era îngreunat. Mai sunt și alte realizări, de exemplu amplasarea monumentului polițiștilor căzuți, pe Calea Victoriei. Vreau să scot în evidență durerea, pe care și eu o resimt, a faptului că până la venirea lui Bogdan Berechet nu s-au curățat imobilele Poliției, dimpotrivă. Noi, Federația, am analizat și am discutat și cu alte sindicate și am ajuns la concluzia că nu putem aduna gunoaie la nesfârșit în zona centrală“, a precizat Christian Ciocan.

Ciocan: Unde e ceasul?

„Deseori, mergând pe Calea Victoriei, am remarcat că Poliția Capitalei avea un ceas în arhitectura sa. Din datele pe care le am, acel ceas datează de prin 1898. În urmă cu câțiva ani, acel ceas a dispărut. La venirea sa, directorul Bogdan Berechet nu a mai găsit ceasul. Nu se poate așa ceva. De asemenea, am informații potrivit cărora acel ceas valorează peste 1 milion de euro. L-am rugat pe chestorul Berechet să se intereseze și să aflăm ce s-a întâmplat cu ceasul. Unde e ceasul?

Nu e vorba de ceasul din fața Poliției, e vorba de ceasul Poliției Capitalei care datează din secolul al XIX-lea. Eu cunosc această structură din interior și este cea mai mare unitate operativă a Poliției Române. Face cât 10 inspectorate și este unitatea centrală a Poliției. Ea trebuie să fie fanionul Poliției Române“, a conchis Christian Ciocan.