Cinemaul independent, în dificultate. Avertismentul regizorului Sean Baker la gala Independent Spirit Awards

Gala Independent Spirit Awards, care recompensează filmele independente și se desfășoară într-un cort gigantic de pe plaja Santa Monica, recompensează doar peliculele produse cu un buget mai mic de 30 de milioane de dolari.



Sean Baker, cineast de referință al cinematografiei independente americane, pe cale să cunoască succesul și în rândul marelui public, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, grație peliculei Anora, peliculă realizată cu un buget de doar șase milioane de dolari.



Cinemaul independent este în dificultate, acum mai mult ca niciodată, a spus Baker.



Eu nu am copii, dar știu sigur că dacă aș avea, nu aș mai face filmele pe care le fac, a mai spus regizorul.



Anora, cea mai recentă realizare a sa, spune povestea lui Ani, o dansatoare la bară și escortă, al cărei mariaj tumultos cu fiul unui oligarh rus se încheie în circumstanțe dezastruoase.



Actrița Mikey Madison, care o interpretează pe Ani, a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună interpretare într-un rol principal.



După ce a fost premiată cu Palme d'or la Canees în mai anul trecut, pelicula Anora a devenit un succes în sălile de cinema de artă și a avut încasări de 40 de milioane de dolari pe plan global.



Filmul este unul din preferate în cursa pentru cel mai bun film la Oscaruri, premii care vor fi decernate pe 2 martie.



Sean Baker a mai spus că regizori ca el câștigă rareori bani, chiar dacă filmele lor au succes în cinematografe.



Marile studiouri hollywoodiene înghit beneficiile refuzând să dea undă verde unor filme care abordează subiecte controversate și îi obligă pe cineaști să aleagă actori pe baza numărului de urmăritori pe care aceștia îi au pe rețelele de socializare, a dezvăluit cineastul.



E pur și simplu nesustenabil, a declarat el.



În așteptarea Oscarurilor



Mai multe staruri mondiale printre care Emma Stone, Demi Moore, Michelle Yeoh și Jesse Eisenberg au fost prezente la gala Independent Spirit Awards, o ceremonie mai degrabă discretă.



Jesse Eisenberg a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun scenariu grație lungmetrajului A Real Pain, despre doi veri americani care fac o călătorie în Polonia în căutarea moștenirii lor evreiești.



Kieran Culkin a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar tot grație comediei A Real Pain.



Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, un film de animație leton despre niște animale care au supraviețuit unei inundații misterioase, a primit premiul pentru cel mai bun film internațional.



Premiul pentru cel mai bun documentar i-a revenit No other land, care vorbește despre distrugerea unui sat din Cisiordania ocupată.



Filmul nu a găsit însă distribuitor în Statele Unite, chiar dacă este favorit și în cursa pentru Oscar, nominalizat în categoria dedicată documentarelor.



Nickel Boys, film nominalizat de asemenea la Oscarul pentru cel mai bun film, a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună imagine.



Pelicula 5 septembre, care spune povestea masacrului terorist al atleților israelieni la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972, a câștigat premiul pentru cel mai bun montaj, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News