Cine sunt cei 16 consilieri numiți de Nicușor Dan. Detalii neștiute până acum

Astfel, ei vor prelua atribuțiile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu octombrie și noiembrie. Consilierii numiți de Nicușor Dan sunt: Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, Cosmin Soare, Ludovic Orban, Eugen Tomac, Valentin Naumescu, Diana Pungă, Ana-Maria Geană, Andreea Miu și Ștefania Simion.

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025

Marius Lazurca este fost ambasador la Vatican, în Ungaria, Republica Moldova, Mexic. Marius Lazurca este propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE. Nicușor Dan și Marius Lazurca se cunosc din vremea când erau studenți, la Paris, în anii 90.

De asemenea, înainte de a fi ambasador, Lazurca a fost Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara.

Marius Lazurca are un master și doctorat la Universitatea Sorbona din Paris. A publicat studii științifice în limbile română, franceză și engleză.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025

Valentin Naumescu este profesor universitar la UBB Cluj, fost secretar de stat în MAE. El conduce și un ONG ce a lansat în premieră în decembrie 2024 propunerea ca Nicușor Dan să fie candidat la prezidențiale, iar Nicușor Dan a acceptat invitația.

În trecut, Valentin Naumescu a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fiind secretar de stat pentru diplomație publică (ianuarie 2005 – iunie 2007), consilier diplomatic în Centrala MAE în Direcția Diplomație Publică (iunie 2007 – februarie 2008) și Consulul General al României la Toronto (martie 2008 – octombrie 2012), potrivit CV-ului său de pe site-ul UBB.

În luna august 2025, numele său a fost vehiculat ca o posibilă propunere a președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI.

Valentin Naumescu are un doctorat în științe politice obținut în 2000 la UBB Cluj. Are studii de licență în Studii Europene (1994-1998) și Asistență Socială (1992-1996) la UBB Cluj și Medicină la UMF Cluj (1990-1996).

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Ana-Maria Geană lucrează cu președintele Nicușor Dan încă de când acesta era în funcția de primar al Bucureștiului.

Ea a devenit consiliera lui Nicușor Dan în anul 2021, la un an de la venirea acestuia la Primăria Capitalei. Din ianuarie 2021 până în iulie 2023, Ana-Maria Geană a fost și consilieră la cancelaria premierului (în această perioadă au fost doi premieri: Florin Cîțu și Nicolae Ciucă).

Anterior, din 2019 până în 2021 ea a fost consilieră a șefului cancelariei premierului, perioadă în care premieri au fost Ludovic Orban și Nicolae Ciucă – interimar. În decurs de un an, din decembrie 2018 până în decembrie 2019, Ana-Maria Geană a fost asistent al decanului din Facultatea de Administrare a Afacerilor în limbi străine.

În anul 2014, Ana-Maria Geană a fost, timp de 8 luni, intern la Administrația Prezidențială, pe social media. Ea are diplomă de licență în domeniul Științe politice și guvernământ, precum și o diplomă de master în Relații Internaționale și Studii Europene, științe politice și guvernământ.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Europarlamentarul Eugen Tomac a fost numit consilier prezidenţial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni de către preşedintele Nicuşor Dan.

Eugen Tomac a mai activat în Administraţia Prezidenţială pe acelaşi post, în al doilea mandat al lui Traian Băsescu.

Eugen Tomac este la al doilea mandat de europarlamentar din partea Partidului Mişcarea Populară. El a avut două mandate de deputat în Parlamentul României (2012-2019). În Parlamentul European, el face parte din grupul politic Renew Europe, alături de Dan Barna şi Vlad Voiculescu (USR).

Eugen Tomac s-a născut în 1981 în satul Babele, comuna Sofian-Trubaiovca, din raionul Ismail, regiunea Odessa, Ucraina. Tomac a venit în România la 17 ani, beneficiind de un program de burse dat de Guvernul României etnicilor români din jurul graniţei. Ulterior, el și-a început cariera ca jurnalist.

În perioada 2005-2008, în mandatul de președinte al lui Traian Băsescu, Tomac a lucrat în Administrația Prezidențială tot consilier pe probleme legate de românii de pretutindeni.

În anul 2008, Tomac a candidat fără succes pentru un post de deputat din partea PDL. Din anul 2009, a fost secretar de stat în guvernele Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu. În anul 2012, a fost numit în funcția de consilier de stat la Departamentul Relații Internaționale și Politici Europene din cadrul Administrației Prezidențiale. Tot din anul 2012, Tomac a fost ales deputat în Parlamentul României din partea PDL, unde a activat timp de două mandate.

Cosmin Soare- Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025

Conform profilului său de LinkedIn, Cosmin Soare - Filatov a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea București (2008-2012). A obținut un master în Drept privat la aceeași universitate (2012-2013). Apoi, a urmat două doctorate în Drept, în domeniul Patrimoniu cultural, la Universitatea București (2017-2020) și la Universitatea din Lille (2019-2021).

Cosmin Soare - Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), care a asistat juridic Primăria București în decursul mandatelor de primar general al Capitalei ale lui Nicușor Dan. De asemenea, Cosmin Soare-Filatov, este un avocat care l-a sprijinit pe Mircea Goeană.

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025

Alexandru Ciurea a fost deputat USR în perioada 27 octombrie 2020 – 18 decembrie 2020 și l-a înlocuit pe Nicușor Dan atunci, după ce acesta a câștigat Primăria Capitalei. Alexandru Ciurea era urmatorul pe lista USR la Parlament, după Nicușor Dan.

Din luna martie 2021, Alexandru Ciurea a fost consilier juridic la Primăria Capitalei.

Alexandru Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. El a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză. Totodată, este absolvent al Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025

Andrei Popovici are o experiență de peste 20 de ani în managementul unor companii de top din banking, telecomunicații și consultanță strategică, potrivit CV-ului său.

În perioada octombrie 2021 – martie 2024, a fost Chief Executive Officer (CEO) al Orange România Communications. Anterior, el a deținut peste 6 ani funcții de top management la Telekom România.

În banking, Andrei Popovici a făcut parte din conducerea Băncii Române de Credite și Investiții (BRCI).

De asemenea, a fost Associate Partner în cadrul firmei McKinsey&Company. Andrei Popivici este licențiat în informatică la T.U. Darmstadt, Germania. Este și doctor în științe la ETH Zurich.

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025

Ramona Dinu a fost senator USR între anii 2016-2020, apoi, a devenit consilier personal al lui Nicușor Dan la Primaria București și, ulterior, director executiv, cu rol în dizolvarea companiilor municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea.

Ramona Dinu este profesor universitar doctor la Catedra de Economie Generală, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Ovidius din Constanţa, conform unui CV din 2022. În perioada septembrie 2015 – ianuarie 2018, Ramona Dinu a fost cercetător în proiectul „Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea – Romania, Bulgaria din Universității Ovidius.

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025

Ludovic Orban este fost premier, candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, care au fost anulate. De asemenea, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în anul 2020, în cursa acestuia pentru Primăria București. Mai mult, Orban l-a susținut și pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai.

În 1992 Ludovic Orban a început aventura în politică, devenind membru al PNL – Aripa Tânără (PNL-AT), devenit ulterior PL ’93 și a fost membru în Comitetul Director PL ’93 (1993-1997).

Ludovic Orban a fost ales din partea acestui partid în posturile de consilier local în Consiliul Sectorului 3 București (1992-1996) și consilier local în Consiliul Sectorului 1 București (1996-1997). Între 2004 și 2007 Ludovic Orban a fost viceprimar la București.

Apoi, a fost ales deputat în perioada 2008 – 2012 și 2012 – 2016. Între aprilie 2007 – decembrie 2008, El a ocupat funcția de ministru al Transporturilor în guvernul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Totodată, Ludovic Orban a fost premier în perioada 4 noiembrie 2019-7 decembrie 2020.

Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025

Diana Iancu a lucrat ca jurnalist la Antena 3 și Realitatea TV. După alegerea lui Nicușor Dan ca primar general al Capitalei, în primul său mandat, ea a preluat funcția de directoare executivă a Direcției de Presă la Primăria Municipiului București.

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025

Ștefania Simion este avocat și s-a remarcat prin activitatea sa în domeniul civic. Ea a reprezentat în instanță Asociația ”Salvați Bucureștiul”, în cadrul campaniei „Salvați Roșia Montană”.

Diana Pungă - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025

Împreună cu Diana Iancu, ea a coordonat logistic campania electorală a lui Nicușor Dan din anul 2020. Diana Pungă a avut un mare rol în echipa primarului. În anul 2021, Pungă a devenit administrator public al Capitalei. A demisionat din funcție în vara anului 2024.

Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025

Cristian Roșu a fost numit în anul 2021 consilier pe probleme de call center la Primăria București, în mandatul lui Nicușor Dan. El are experiență de 20 de ani în marketing la Electromagnetica. Cristian Roșu este specializat în resurse umane, consiliere financiar-contabilă, organizare de evenimente, precum și logistică administrativă.

Andreea Miu - consilier prezidențial

Andreea Miu a fost, începând din anul 2022, șefa de Cabinet a primarului Nicușor Dan. Ea a contribuit la coordonarea activităților în aparatul administrativ al Primăriei București.

Andreea Miu este absolventă a Facultății de Drept „Dimitrie Cantemir”. A activat în domenii juridice, precum comercial, fiscal, bancar și administrativ. Andreea Miu a fost membru al Directoratului Transelectrica. Are experiență în legislație și guvernanță

Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025

Ștefan Dragomirescu a ocupat funcția de șef al Serviciului Administrare Sedii la Primăria Municipiului București. A fost responsabil de gestionarea logistică și operațională a spațiilor instituției.

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025

Conform datelor din declarația de avere, Roxana Butnaru a lucrat în Ministerul Afacerilor Interne și la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. A fost consilier personal al președintelui ANPC.