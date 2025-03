Cine este noul premier al Canadei, Mark Carney

Citește și - Mark Carney ales pentru a-l înlocui pe premierul Justin Trudeau

În vârstă de 59 de ani, Mark Carney este un fost bancher, cu puțină experiență în politică. El a fost guvernator al Băncii Canadei din 2008 până în 2013 și guvernator al Băncii Angliei din 2013 până în 2020.

Mark Carney nu a ocupat niciodată funcții politice. El este absolvent la Harvard. În tinerețea sa, la colegiu, Carney a jucat hochei pe gheață, în postura de portar, scrie USAToday.

El a primit numeroase laude pentru cum a gestionat criza financiară de la Banca Canadei în anul 2008, când a creat noi facilități de împrumut de urgență și a dat îndrumări neobișnuit de explicite cu privire la menținerea ratelor la niveluri record de scăzute pentru o anumită perioadă, conform Reuters.

As Trudeau’s economic advisor, Carney made Canada weaker and poorer.



And working for himself, he made America stronger and richer.



Carney cashed in and Canada lost out: https://t.co/6jDq2V155d pic.twitter.com/WOBfP3Y4AF