Cine este Lorelei Bratu de la Asia Express și cum a ajuns model PLUS SIZE: Am ținut toate dietele de pe lumea asta. Poți să fii grasă și fericită, să știi!

Lorelei Bratu și Zarug formează una dintre cele nouă echipe intrate în lupta "Asia Express".

Deși nu o cunosc prea mulți români, Lorelei are o carieră de succes și chiar dacă nu se încadrează în standardele unora de frumusețe, ea nici nu-și dorește acest lucru.

Ei bine, concurenta din Asia Express a ajuns să fie model plus-size tocmai pentru că a învățat să se simtă bine în pielea ei orice ar fi.

Recent, fără jenă, tânăra a dezvăluit ce greutate și ce înălțime are.

Potrivit ei, are 1,65 cm înălțime și o greutate de aproximativ 90 de kilograme.

"Au fost ani de zile în care m-am chinuit să slăbesc, am ținut toate dietele de pe lumea asta și am fost la zeci de nutriționiști și săli de sport. Cred că aș putea scrie jurnale motivaționale și cărți de nutriție.

Eram convinsă că în momentul în care voi fi slabă, toate problemele mele vor dispărea că prin magie și că voi fi cea mai fericită femeie de pe lumea asta. Până într-o zi în care m-am oprit din vâltoarea asta, mi-am dat seamă că am un corp diferit, că nu voi arăta niciodată ca fetele din reviste și că asta nu mă face cu nimic mai prejos.

Am încetat să mai aștept să slăbesc pentru a face toate lucrurile pe care mi le doream. M-am simțit liberă și am început să trăiesc. Poți să fii grasă și fericită, să știi!", a dezvăluit Lorelei Bratu.

Lorelei Bratu, despre experiența la Asia Express

Înainte de a pleca în Asia Express, Lorelei a spus că se așteaptă să întimpine greutăți pe „Drumul Împăraților’, dar să și râdă foarte mult.

"În general, iau viața cu tot ce e mai bun în ea, aşa că am răspuns instant da la o vacanţă prelungită pe banii altora. Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu, dar hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situatie.

Altfel, mă bazez pe tehnicile mele avansate de seducţie şi pe ambulanţa de pe traseu. De vis va fi!", a declarat Lorelei Bratu.

Cine este Lorelei Bratu

"Militez pentru drepturile tuturor felurilor de trupuri. Inspir femeile să se iubească indiferent de numărul de kilograme, de cum arată… Fiecare trebuie să fie așa cum se simte bine și să se iubească indiferent de cum arată", a spus Lorelei Bratu de la Asia Express în cadrul unei emisiuni TV.

Lorelei Bratu a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative SNSPA, iar în prezent, este și antreprenor.

"Mi-am petrecut multi ani din viata dorind sa slabesc si incercand sa arat ca femeile pe care le vedeam in reviste. In tot acest timp, eram atat de focusata pe felul cum arata corpul meu, incat amanam sa fac lucrurile pe care le visam. Imi spuneam ca voi merge in vacanta cand voi fi slaba, ca voi purta fusta scurta cand voi fi slaba. Iar la un moment dat, mi-am dat seama ca, poate, nu voi fi slaba niciodata si ca vreau sa traiesc aici si acum.

Viata e prea frumoasa si scurta ca sa-ti pierzi vremea cu insecuritati legate de felul in care arata corpul tau. Increderea si iubirea de sine se construiesc in fiecare zi si incep in momentul in care realizezi ca reprezinti mai mult decat un trup si ca meriti sa fii apreciata si iubita indiferent de cate kilograme ai. Da, sunt grasa si am celulita! Dar nimic nu ma va opri sa merg la plaja si sa rad cu gura pana la urechi in aceasta vara", scris Lorelei Bratu, pe Instagram