Cine este „fiica ambasadorului”. Interviu cu Neslihan Atagul

Neslihan Atagul, actrița care interpretează rolul principal feminin, Nare Celebi, din serialul fenomen „Fiica ambasadorului”, difuzat de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, a acordat un interviu în exclusivitate pentru DC News. Dacă vreți să aflați mai multe despre vedeta care a cucerit publicul din România, vă invităm să citiți ce ne-a declarat.

Vorbește-ne despre Nare. Cum este fiica ambasadorului?

Îmi place foarte mult Nare, care este foarte curajoasă, o luptătoare și foarte sensibilă, în același timp. Cu toate că, din punct de vedere material, nu duce lipsă de nimic, suferă cumplit din dragoste. Dragostea, iubirea, devotamentul sunt valori foarte importante pentru ea, iar Nare luptă cu înverșunare să le dobândească, atunci când lipsesc din viața ei, dar le și dăruiește, cu tot sufletul, celor pe care-i simte aproape.

Cât de greu sau ușor ți-a fost să intri în pielea personajului? Există vreo asemănare între tine și Nare? Cum te „împaci” cu personajul?

Să intru în pielea personajului Nare nu mi-a fost greu pentru că sunt multe asemănări între noi două. Trăsăturile de caracter pe care le are Nare îmi place să cred că le am și eu. Punem preț pe aceleași valori umane. Îmi place să iubesc, sunt o luptătoare, sunt devotată, și cer, la rându-mi, aceleași lucruri din partea celor care fac parte din viața mea. În general, îmi place să interpretez personaje în care mă regăsesc pentru că pot simți și transmite mai bine mesajul acestuia către public.

Ce aduce nou „Fiica ambasadorului”? De ce ar trebui să ne uităm la acest serial?

Chiar vă îndemn cu toată dragostea și convingerea să urmăriți „Fiica ambasadorului”, pe mine m-a fermecat scenariul din prima clipă. Este o poveste atât de frumoasă, și dramatică, în același timp, între doi tineri îndrăgostiți, cum sunt Nare și Sancar (Engin Akyurek), încât îți cucerește sufletul de la primele cadre. În plus, cei doi nu au de luptat doar pentru dragostea lor, dar trebuie să înfrunte și prejudecățile locului în care s-au născut. Un personaj fascinant, care îi reapropie pe cei doi îndrăgostiți, după teribila întâmplare petrecută între ei, este micuța Melek (Beren Gençal). Aceasta intensifică trăirile și dragostea dintre Nare și Sancar și, totodată, le dă o forță uriașă ca să lupte pentru viața pe care și-o doresc amândoi, una plină de dragoste. Acestor personaje li se adaugă toți ceilalți colegi actori care și ei au o contribuție uriașă la succesul producției; unde mai pui că decorurile/locațiile fascinante în care s-a filmat „Fiica ambasadorului” s-au aflat de-a lungul Marii Egee, și sunt niște peisaje splendide.

Ești una dintre cele mai de succes actrițe nu doar în Turcia, ci și peste hotare. Românii te știu din Kara Sevda sau Fatih Harbiye. Te-a schimbat succesul? De fapt, ce înseamnă pentru tine să ai succes? Și când ai simțit că lucrurile încep să meargă bine în cariera ta?

Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri! Pot să spun că în spatele succesului meu este foarte multă muncă și dăruire. Îmi iubesc profesia, mi-a plăcut de mică, și mi-am dorit din adolescență să devin actriță. Când aveam cam 13 ani am sunat la o agenție pentru cursuri de actorie și le-am spus că vreau să devin actriță. M-au acceptat, însă n-am primit niciun semn din partea lor timp de șase luni. Când miracolul s-a produs și m-au chemat, pentru prima dată, am fost și mi-am cumpărat o rochie de la piață. De atunci lucrurile au curs și am luat-o pas cu pas către visul meu. Mă bucur că oamenii au văzut ceva în mine și s-au identificat cu personajele interpretate de-a lungul timpului și sper că toate acestea să fie de bun augur și în viitor.

Succesul cred că nu m-a schimbat, ci mai degrabă consider că m-a format, dacă pot spune așa, în Neslihan cea pe care o vedeți azi. Satisfacția supremă, succesul pentru mine, înseamnă să știu că inspir, prin rolurile mele, că ajung în sufletul oamenilor, și toate acestea nu fac decât să mă încurajeze, să-mi dea forță în drumul pe care l-am ales. În cariera mea lucrurile au curs firesc, armonios, de la început, pentru că am știut că dacă muncești și ești înzestrat cu talent, totul iese așa cum îți dorești, adică perfect.

Cine este Neslihan Atagul dincolo de ce vedem noi în seriale? Ce îți place să faci când ești departe de camerele de filmat?

Neslihan este o tânăra ambițioasă, foarte muncitoare, care adoră călătoriile, căreia îi place, și vede frumusețea în tot ce o înconjoară. Neslihan iubește și oferă iubire. Adoră muzică și serile liniștite, în sânul familiei, îi place să citească, și să facă mișcare în aer curat, să admire marea și soarele.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News