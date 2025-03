Cine e președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, numit în funcție de Marcel Ciolacu. Până acum a încasat concomitent bani de la 4 instituții

Andrei Alexandru a fost propus de ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, să preia președinția noii Autorități Naționale pentru Cercetare (ANC), iar acum premierul Marcel Ciolacu l-a numit în funcție.

Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC) ar urma să aibă circa 250 de angajați, fiind concepută ca principală autoritate în domeniu, cu atribuții strategice, administrative, de planificare și finanțare.

"Prin Decizia Prim-Ministrului nr. 94/07.03.2025 am fost numit Președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare cu rang de secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării. Le mulțumesc pentru încrederea acordată domnului prim-Ministru al României Marcel Ciolacu și domnului ministru al educației și cercetării, Daniel David, care m-a nominalizat pentru această poziție.

Mulțumesc pentru buna colaborare și suport domnilor miniștri cu care am sau am avut onoarea să colaborez până acum: Daniel David, Bogdan Ivan, Sebastian Burduja și Marcel Boloș, alături de care am reușit să rescriem aproape în integralitate legislația aferentă cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice în acord cu bunele practici internaționale, să atingem jaloanele din PNRR, să generăm un cadru normativ nou și modern privind guvernanța specializării inteligente sau să deblocăm câteva miliarde de lei aferente PNRR și programelor de coeziune.

Le mulțumesc pentru sprijin în realizarea acestor obiective colegilor din minister! Mulțumesc pentru susținere organizației PSD Vaslui! Mulțumiri speciale domnului președinte Adrian Solomon care a avut încredere în mine în ultimii ani! Mulțumesc pentru întreaga colaborare din ultimii 3 ani conducerii Academiei Române, Consiliului Național al Rectorilor și Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare! Le promit tuturor că voi face tot ce ține de mine ca în noul mandat să nu îi dezamăgesc pe cei care m-au susținut! Voi încerca în acest mandat, lung sau scurt, să mă pun în slujba mediului academic", a anunțat Andrei Alexandru pe pagina sa de Facebook.

Cine e Andrei Alexandru

Din anul 2022, Andrei Alexandru a fost secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Potrivit CV-ului său, el s-a născut în 1985 și și-a început cariera la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – filiala Iași în 2008, de unde a evoluat din funcția de asistent de cercetare științifică în cea de cercetător științific grad II, grad obținut în 2021.

Pe 21 ianuarie 2022 el a preluat funcția de secretar de stat responsabil cu coordonarea activităților de cercetare-dezvoltare. În trecut, el a fost și consilier PSD în cadrul Consiliului Local Vaslui.

Potrivit declarației sale de avere din 2024, Andrei Alexandru nu deține imobile și are doar un BMW din 2008. La categoria conturi şi depozite bancare acesta declară doar câteva conturi în care ar avea aproximativ 175 de mii de lei. La categoria venituri Andrei Alexandru declară că a încasat de la Academia Română peste 66 de mii de lei anual, iar indemnizația de secretar de stat la Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării i-a adus un venit anual de 116.808 lei.

Asta nu este tot, Andrei Alexandru a încasat indemnizație și de la Agenția Spațială Română, unde este membru al consiliului de administrație - 14.993 de lei anual. De la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, unde ar activa ca și cadru didactic universitar asociat ar fi încasat anual doar 4.774 lei. Tot de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a primit încă o mie de lei pentru predarea unui curs universitar intitulat "Logica și Teoria Mulțimilor".

În 2020 în schimb, pe vremea când era consilier din partea PSD în Consiliul Local din Vaslui el declarase venituri de circa 37.000 de lei din activitate de cercetare științifică la Academia Română – Filiala Iași, dar și venituri de 2.000 de lei din pariuri sportive (venituri de peste două ori mai mari decât un premiu obținut din partea UEFISCDI pentru rezultatele cercetării – 900 de lei), scria în anul 2022 edupedu.ro.

