Cîmpeanu trimite Corpul de control la Școala "George Bacovia" din București. Detalii cutremurătoare despre elevul care s-a aruncat de la etaj

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a anunțat că va trimite Corpul de control la Școala "George Bacovia" din București, acolo unde un elev de clasa a VI-a s-a aruncat de la etaj, sătul fiind de faptul că era bătut și umilit de colegi.

Cazul de la Școala George Bacovia din București a revoltat întreaga României. Un copil de clasa VI-a, victimă a bullying-ului, a recurs la un gest disperat pentru că era sătul de bătăile și umilințele primite din partea colegilor. În urma acestui incident, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu l-a demis deja pe inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Ionel Puşcaş, după ce acesta a declarat că gestul copilului "a fost o simplă joacă". Acum ministrul anunță că va trimite Corpul de control la acea școală, din moment ce inspectorul în cauză nu a fost în stare să își facă treaba.

"Aș vrea să vă spun ceva ce cred că este relevant. Am primit mesaje de la copii, nu pot să spun de la care copii, dar pot să spun că sunt din acea școală. Nu a fost un lucru care a apărut de azi pe mâine, a fost un lucru care durează de mult timp. El este alergat, batjocorit de mult timp. Ultima ispravă a fost aceea că după mai multe palme i-au căzut ochelarii. În momentul în care s-a aplecat să își ia ochelarii de jos i-au strivit ochelarii, deci este un lucru care se întâmplă de multă vreme. Luni voi trimite Corpul de control al ministrului. Dacă inspectorul general de București nu a fost capabil să facă lucrul ăsta, din care vor face parte profesori cu competențe în psihologie și psihopedagogie. Am solicitat sprijin pentru a coopta experți de la Organizația Salvați Copii și vom face o cercetare minuțioasă cu privire la mediul în care s-au produs aceste fenomene de bullying, care, repet, nu au apărut dintr-o dată. Au existat în acea școală și nimeni nu a acționat.", a declarat Sorin Cîmpeanu la Realitatea Plus.

Totodată, Sorin Cîmpeanu a povestit că a discutat personal cu inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului Bucureşti, Ionel Puşcaş. Totuși, în pofida argumentelor prezentate de ministru, acesta nu ar fi înțeles cu ce a greșit atunci când a afirmat că gestul disperat al elevului "a fost o simplă joacă". Cîmpeanu a recunoscut faptul că problema bullying-ului este foarte prezentă în școlile din România, care duc lipsă de specialiști care să le ofere consiliere psihologică copiilor.

