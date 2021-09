Cîmpeanu: Studenții francofoni vor beneficia începând de anul acesta de burse în valoare de 100.000 euro

Ministrul Sorin Cîmpeanu a vorbit, astăzi, în cadrul celei de-a 18-a Adunări Generale a Francofoniei, anunțând că două universități din România, USAMV și UPB, vor contribui începând din acest an cu burse în valoare de până la 100.000 euro, ce vor fi acordate studenților francofoni, cu precădere celor provenind din țările din Sud.

„În același timp, am apreciat foarte mult solidaritatea din lumea francofonă – solidaritatea activă pe care o vom continua în timpul strategiei 2021-2025, care este extrem de ambițioasă. Pentru acest lucru, avem nevoie de resurse. România a ajuns în al 15-lea în care are o contribuție între 350.000 euro și 1 milion de euro, în fiecare an pentru bursele doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu”.

Începând cu acest an, pe lângă bursele doctorale „Eugen Ionescu” care vor continua, două universități din România, Universitatea Politehnică din București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, universitatea mea, vor contribui în fiecare an cu un buget de până la 100.000 euro, pentru minim 10 burse care vor fi puse la dispoziția studenților francofoni, în special cei din țările din sud.

Noi înțelegem că astfel vom asigura solidaritatea activă.

În calitate de președinte suspendat al Consiliului Național al Rectorilor din România, împreună cu colegul meu Mihnea Costoiu, vom încerca să convingem alte universități române să se implice, pentru a susține francofonia de o manieră extrem de precisă, clară și eficace.” a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.