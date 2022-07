Cîmpeanu: Debutul în profesia didactică, complet schimbat. Vom modifica modul de organizare a titularizării

„Debutul în profesia didactică va fi complet schimbat. Va exista o perioadă de stagiatură, un an de zile, va exista un examen de licenţiere. Vom schimba modul de organizare a titularizării, care va rămâne la nivel naţional. (...) Un post va fi titularizabil, va putea fi ocupat pe durată nedeterminată, va putea să dea şansa atragerii către sistemul de educaţie a unor profesori buni de care şcoala are nevoie. (...) Acest post va putea fi ocupat pe durată nedeterminată dacă va conţine un număr de ore de predare corespondent unei jumătăţi de normă. Cu alte cuvinte, vor fi scoase la concurs, începând cu anul viitor, 2023, şi acele posturi care sunt de 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ore, chiar dacă nu au 18 ore. (...) Parcurgerea stagiaturii se va face sub îndrumarea unui mentor', a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Mentorul va avea norma de predare redusă de la 18 la 14 ore pentru a se putea ocupa de colegii mai tineri, a completat el. Potrivit lui Cîmpeanu, debutul în stagiatura didactică va avea loc după parcurgerea formării iniţiale - masteratul didactic, dubla specializare şi practica pedagogică.

„Debutul în profesie se realizează după parcurgerea stagiaturii didactice, la finalul căreia se susţine examenul de licenţiere pentru cariera didactică. (...) Profesorii stagiari vor avea şi ei reducere de normă de la 18 la 12 ore. În schimb, există obligativitatea ca profesorii stagiari să asiste la orele pe care le susţine profesorul mentor. (...) Orele de mentorat vor fi plătite în plus faţă de salariul mentorului”, a evidenţiat ministrul Educaţiei, citat de Agerpres. El a subliniat că salarizarea trebuie să ofere posibilitatea de a i se reda demnitatea profesorului şi locul în societate. „Pentru prima oară într-o lege a Educaţiei, pentru prima oară într-o lege sectorială avem o reglementare care defineşte salariul profesorului debutant şi profesorului stagiar ca fiind salariul mediu pe economia naţională. De acolo se începe în educaţie, cu salariul mediu pe economia naţională. În momentul de faţă, salariul mediu brut în Educaţie este 6.500 de lei. Creşterea cu 43% va duce salariul mediu în educaţie la 9.300. (...) Aceasta este creşterea de 43% prevăzută în Legea Educaţiei atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în învăţământul superior”, a mai spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

„Ministerul Educației este cel care își asumă cele două proiecte de lege care începând cu ziua de mâine, 13 iulie, vor fi lansate în consultare publică pentru o perioadă de 35 de zile până pe data de 17 august, perioadă în care așteptăm opinii din partea tuturor celor interesați. Ne bazăm foarte mult pe perioada de consultare publică. Proiectele legilor vor fi disponibile de îndată ce ele vor fi prezentate în guvern. După cele 35 de zile de consultare publică, vom avea o scurtă perioadă de câteva zile pentru integrarea observațiilor care vor rezulta din perioada de consultare. Începând cu data de 1 septembrie, după ce proiectele vor fi adoptate de Guvern în formă îmbunătățită ele vor fi transmise în Parlament care își va începe parcursul normal pentru adoptarea oricărei legi”, a declarat Sorin Cîmpeanu, marți, în cadrul unei conferințe în care a prezentat proiectele Legilor Educației.

