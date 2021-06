Cîmpeanu anunță că părinții elevului care s-a aruncat de la etajul 1 nu au depus sesizare. Copilul provine din plasament

Sorin Cîmpeanu a fost invitat la Digi 24, iar discuția despre consilierea în școli a ajuns la elevul de la „George Bacovia” care s-a aruncat pe geam. Întrebat de moderatorul Cosmin Prelipceanu despre rolul părinților în susținerea autorităților pentru a rezolva situația, acesta a spus că este un adept al educației parentale. Însă, când vine vorba de cazul din București, ministrul a spus că nu părinții au fost cei care au alertat presa în legătură cu gestul copilului lor.

Nu toți părinții semnalează cazurile de abuz împotriva copiilor lor, spune Cîmpeanu

„Nu, cu tristețe vă contrazic. Cazul de la «George Bacovia» nu a fost semnalat de către părinți. Mai mult decât atât, părinții nu au depus o sesizare. Am încercat astăzi să-i contactez și să îi invit la o discuție. Nu au răspuns. Am primit, însă, un mail pe care mi-e greu să-l cataloghez în care mi se spune că n-au niciun fel de... [Vorbesc despre] părinții copilului care s-a aruncat de la fereastră”, a transmis ministrul Cîmpeanu.

„Părinții copilului n-au niciun fel de?”, a întrebat imediat Prelipceanu. Adunându-și cuvintele, ministru la adăugat: „Mi-au scris că directorul, profesorii și-au făcut datoria, dirigintele... nu au niciun fel de problemă cu chestia asta”.

Părinții copilului de la „Bacovia” au spus că n-au de ce să se plângă

„Nu au nicio problemă cu ce s-a întâmplat acolo?”, a continuat Prelipceanu. „Am adresa părinților înregistrată oficial la Ministerul Educației. Doar v-am corectat, să nu vă mâniați pe mine, că nu întotdeauna părinții se plâng. Înseamnă că sunt părinți care... au considerat că nu au motive să se plângă într-o astfel de situație. Asumat”.

Prelipceanu a întrebat ulterior dacă situația va rămâne așa cum e doar pentru că părinții copilului nu consideră că trebuie să meargă mai departe. „Din punctul de vedere al părinților, da. Înțeleg că au depus o mărturie că profesorii, directorul, dirigintele au făcut tot ce se putea face și că nu puteau să preîntâmpine un astfel de gest. Aceasta este esența mesajului”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Situația nu rămâne așa, asigură ministrul Educației

Situația nu va rămâne așa, asigură el. „Sigur, mai există și Protecția Copilului, mai avem și noi niște atribuții, și Inspectoratul. Eu așa zic, mai ales că este un copil care provine din plasament. E un copil care provine din plasament, deci e un copil care deja... mă rog, are cerințe educaționale speciale”, a adăugat Cîmpeanu, explicând ulterior că elevul de clasa a VI-a are părinți adoptivi.