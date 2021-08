Chirieac, după ce a apărut dosarul lui Cîțu: Lumea a aflat că împăratul e gol! Schimbarea sa l-ar scoate din zona de confort pe Iohannis

"Vorbim despre mărturia poliţistului american (n.r. - " Inculpatul mirosea a băuturi alcoolice și a recunoscut că a băut. Inculpatul avea o ochii injectați și umezi", se spune în dosar). Ce putem adăuga la aşa ceva? Un singur lucru: acela că faptele s-au petrecut acum 20 de ani. Problema lui ca om politic este aceea că, atunci când a intrat în viaţa publică, el trebuia să anunţe singur acest fapt. Să spună: 'în studenţie, odată, am făcut-o lată! De atunci nu am mai băut. Sfătuiesc pe toată lumea să nu facă ceea ce am făcut eu în tinereţe'. Deşi la 28 de ani se presupune că ai discernământ, adică nu este o chestiune de la 18, 20, 22 de ani când să zicem că abia ai ieşit din adolescenţă şi mai faci din astea. Nu se mai poate spune nimic despre domnul Cîţu.

Cred că, uşor-uşor, preşedintele Iohannis realizează dezastrul pe care l-a făcut la conducerea ţării domnul Florin Cîţu. Şi cred că există şi o reticenţă de a-l înlocui în acest moment, fiindcă este o groapă imensă. Deci, lumea a aflat că împăratul e gol! Împrumuturile alea aberante, inflaţia, coşul zilnic care a sărit cu 20%... toate lucrurile acestea există, au fost acoperite de discursul acesta peltic şi foarte greu de înţeles al lui Cîţu şi acum schimbarea sa îl scoate din zona de confort pe preşedintele Iohannis", a declarat, în direct la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

Cozmin Gușă a vorbit despre Rareș Bogdan, în contextul scandalului în care este prins premierul Florin Cîțu. „Am rămas mască apropo de felul în care l-au apărat pe Cîțu. Unul, într-adevăr, este Rareș Bogdan. Cu toată dragostea, este prietenul meu de atâta timp, dar a dat cu bâta-n baltă prea tare. Nu există așa ceva când subiectele sunt cu condus beat la volan, poate sunt droguri, Doamne ferește, nu așa îl aperi pe un coleg de partid care nu e deocamdată nici președintele. Rareș e mai mare în rang decât el”, a spus Cozmin Gușă, vineri, la DCNewsTV.