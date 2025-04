China, atac la adresa SUA. Relațiile dintre cele două superputeri devin tot mai tensionate

China a lansat miercuri la ONU un veritabil atac împotriva practicilor americane de "şantaj" şi "intimidare" în domeniul comercial, o acuzaţie respinsă ferm de Statele Unite care au pus sub semnul întrebării politicile Beijingului, notează AFP și Agerpres.



"Unilateralismul este în creştere, iar practicile de intimidare se generalizează (...), sfidând flagrant ordinea internaţională" şi "ameninţând pacea şi stabilitatea mondială", a declarat ambasadorul chinez Fu Cong în cursul unei reuniuni informale a Consiliului de Securitate pe care a organizat-o pe tema "practicilor de intimidare în relaţiile internaţionale".



El a atacat direct Statele Unite, care prin impunerea de taxe vamale "sub diverse pretexte tuturor partenerilor săi comerciali", "perturbează serios ordinea economică mondială".



"Sub pretextul +reciprocităţii+ şi +dreptăţii+", Statele Unite îşi plasează interesele "mai presus de binele comun al comunităţii internaţionale", a denunţat el, înainte de a pune lumea în faţa unei alegeri între respectarea "regulilor de bază" ale relaţiilor internaţionale şi revenirea la "legea junglei, unde cel puternic îl atacă pe cel slab".



"Orice formă de presiune, de ameninţare sau şantaj nu este metoda potrivită de a te adresa Chinei", a insistat ambasadorul.



"Premisa" acestei întâlniri este "golită de orice substanţă sau credibilitate", a răspuns reprezentanta Statelor Unite, Ting Wu.



"Lumea ar trebui să se uite la acţiunile Chinei, nu la acuzaţiile sale goale, atunci când judecă contribuţiile sale la sistemul internaţional", a adăugat ea, acuzând Beijingul că, "de prea mult timp", a desfăşurat "practici comerciale unilaterale şi nedrepte" şi că îşi foloseşte ajutorul internaţional ca pe "o armă" pentru a "intimida" ţările în curs de dezvoltare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News