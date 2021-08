Cercetător american: Moartea nu există, este doar o iluzie a conștiinței. La sfârșitul tuturor, sunteți încă voi

Un renumit om de știință din Statele Unite a scris o carte în care vorbește despre cele mai mari mistere ale lumii, printre care și moartea. Robert Lanza spune, în volumul său, că moartea oamenilor nu există, ci este doar o iluzie a conștiinței, scrie India Times. În cartea sa, Biocentrism, medicul afirmă că moartea ar putea fi de fapt o ușă către un număr nesfârșit de universuri.

Ce este biocentrismul

Robert Lanza numește fenomenul biocentrism ca fiind un fel de mecanism care are ca rezultat toate posibilitățile fizice. Biocentrismul subliniază, de asemenea, faptul că nu universul a creat oamenii, ci de fapt noi suntem cei care am dat naștere universului așa cum îl cunoaștem. Într-o conversație cu Huffington Post, Lanza a dezvăluit că biocentrismul spune că spațiul și timpul sunt doar instrumente pe care mintea noastră le folosește pentru a țese informațiile împreună într-o experiență cuprinzătoare, ca un limbaj pentru conștiință.

El crede cu tărie în teoria existenței multor lumi și afirmă că moartea nu există în aceste scenarii, deoarece toate aceste posibilități au loc în același timp și singurul motiv pentru care ne simțim „vii” este datorită energiei care funcționează în creierul nostru. Cercetătorul compară moartea cu finalul unui serial TV bun. "Puteți experimenta diferite povești, diferite personaje și, desigur, diferite finaluri din vasta bibliotecă pe care universul o deține și, la sfârșitul tuturor, sunteți încă voi.", susține Robert Lanza.

Potrivit lui, este doar energia și, conform legilor fizicii, energia nu poate fi nici creată, nici distrusă, ci doar se schimbă de la o stare la alta. Când murim, există o pauză în conexiunea noastră liniară de timp și locuri. Și în mod ciudat, spune el, conceptul nostru liniar de timp nu înseamnă nimic pentru natură.

În prezent, Lanza este șef științific al Institutului Astellas pentru Medicină Regenerativă. Lanza este beneficiarul a numeroase premii, fiind inclus în 2014 pe lista TIME a “100 Most Influential People in the World”.