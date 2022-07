Şeful ANP: 8.700 de deţinuţi cu boli cronice primesc asistenţă medicală în sistemul penitenciar

"În sistemul penitenciar sunt custodiate şi se acordă asistenţă medicală corespunzătoare unui număr de 8.700 de bolnavi cronici. (...) Frecvenţa cu care aceştia beneficiază de consultaţii, vizite medicale, investigaţii atât în sistemul penitenciar, cât şi în afara acestuia este întotdeauna adaptată şi ori de câte ori este nevoie ca o persoană privată de libertate să fie văzută de un medic angajat al nostru sau din exterior sunt demersuri făcute şi acest lucru se întâmplă", a afirmat Halchin, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.



El a menţionat că mortalitatea este de patru ori mai scăzută în sistemul penitenciar decât la nivel naţional.



"În sistemul penitenciar se acordă anual aproximativ 676.000 de consultaţii atât din anvergura medicinei generale, cât şi a celei de specialitate, ceea ce înseamnă că fiecare persoană privată de libertate este evaluată de un cadru medical dintr-o perspectivă sau alta, în medie, cel puţin o dată la două săptămâni", a explicat şeful ANP.



Potrivit acestuia, în penitenciarele-spital sunt cazate şi se află sub tratament sau observaţie medicală aproximativ 650 de persoane private de libertate.



Dan Halchin a dispus ca, miercuri, 27 iulie, în intervalul orar 8,30 - 11,30, cele şase penitenciare-spital să organizeze Ziua Porţilor Deschise, prilej cu care toţi cei care sunt interesaţi, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile, să vadă care sunt condiţiile de cazare.



"De la sfârşitul anului 2020, Guvernul şi-a asumat, printr-un memorandum, o foaie de parcurs ce presupune îmbunătăţirea condiţiilor în penitenciare, inclusiv pe zona medicală, însă efortul central al acestui demers îl reprezintă combaterea aglomerării. În 2021, a fost asumat a fi realizate 210 noi locuri de cazare, s-au realizat 216. Anul acesta sunt programate a fi date în folosinţă 445, estimarea noastră este că vom ajunge la 448. Anul care vine sunt programate 1.275 de locuri şi acestea sunt în fazele iniţiale de execuţie sau de finalizare a documentaţiei, prin urmare, estimarea noastră este că şi în 2023 vom atinge acest milestone de 1.275. Pentru 2024 şi 2025 sunt planificate a fi date în folosinţă aproximativ 5.000 de noi locuri de cazare, aici intrând şi cele două noi penitenciare de care se discută de ceva timp, penitenciarul de la Berceni şi cel de la Unguriu", a declarat şeful ANP.



El a spus că, la nivelul sistemului penitenciar, sunt 19.900 de spaţii de cazare, iar numărul deţinuţilor se cifrează la circa 23.400.

Citește și:

Dan Halchin, ANP: Sorin Oprescu poae fi tratat în penitenciarele din România

Bolile de care suferă fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate în sistemul penitenciar românesc, a declarat, luni, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, conform Agerpres.



"În cazul Oprescu, (...) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuti care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (...) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare", a precizat Dan Halchin, într-o conferinţă de presă.

Sorin Oprescu nu va fi extrădat

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat în luna mai la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuzul în serviciu şi spălarea banilor. El nu a fost însă încarcerat deoarece se află în Grecia, de unde s-a cerut extrădarea.



Potrivit presei, judecătorii de la Curtea de Apel din Atena au decis săptămâna trecută ca Sorin Oprescu să nu fie extrădat în România. Oprescu se află în libertate după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de euro în Grecia. Judecătorii eleni au considerat că fostul primar nu ar beneficia de condiţii decente în închisorile din România dacă ar fi extrădat şi nu se va putea trata pentru bolile de care suferă, a mai relatat presa.

Decizia instanţei din Grecia în cazul Oprescu, "palmă" pentru România

"Este o palmă mare peste obrazul gros al justiţiei româneşti. O palmă care din păcate nu a răsunat corespunzător în mass-media. Trebuiau să fie numai dezbateri despre acest faliment al justiţiei româneşti. Sorin Oprescu, după ce i s-a distrus ultima parte activă a vieţii, şi bine că nu s-a îmbolnăvit mai rău, pentru că intrase în acest proces cu diabet, grecii, ţară UE, ţară NATO, l-au ascultat, cu toată presiunea din ţară, şi au zis că ei cred că noi vrem să îl persecutăm. Şi au mai spus că ei, ca ţară parteneră din UE şi NATO, îl ajută pe Oprescu să ne tragă o palmă. Sigur că palma asta nu e echivalentul a ceea ce a păţit Oprescu", a precizat Cozmin Guşă la ”Deferiţi Mass-Media”.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News