Dan Halchin, ANP: Sorin Oprescu poae fi tratat în penitenciarele din România

Bolile de care suferă fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate în sistemul penitenciar românesc, a declarat, luni, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, conform Agerpres.



"În cazul Oprescu, (...) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuti care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (...) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare", a precizat Dan Halchin, într-o conferinţă de presă.

Sorin Oprescu nu va fi extrădat

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat în luna mai la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuzul în serviciu şi spălarea banilor. El nu a fost însă încarcerat deoarece se află în Grecia, de unde s-a cerut extrădarea.



Potrivit presei, judecătorii de la Curtea de Apel din Atena au decis săptămâna trecută ca Sorin Oprescu să nu fie extrădat în România. Oprescu se află în libertate după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de euro în Grecia. Judecătorii eleni au considerat că fostul primar nu ar beneficia de condiţii decente în închisorile din România dacă ar fi extrădat şi nu se va putea trata pentru bolile de care suferă, a mai relatat presa.

Decizia instanţei din Grecia în cazul Oprescu, "palmă" pentru România

"Este o palmă mare peste obrazul gros al justiţiei româneşti. O palmă care din păcate nu a răsunat corespunzător în mass-media. Trebuiau să fie numai dezbateri despre acest faliment al justiţiei româneşti. Sorin Oprescu, după ce i s-a distrus ultima parte activă a vieţii, şi bine că nu s-a îmbolnăvit mai rău, pentru că intrase în acest proces cu diabet, grecii, ţară UE, ţară NATO, l-au ascultat, cu toată presiunea din ţară, şi au zis că ei cred că noi vrem să îl persecutăm. Şi au mai spus că ei, ca ţară parteneră din UE şi NATO, îl ajută pe Oprescu să ne tragă o palmă. Sigur că palma asta nu e echivalentul a ceea ce a păţit Oprescu", a precizat Cozmin Guşă la ”Deferiţi Mass-Media”.

"Mai putem să dăm şi exemplul lui Copos, care a câştigat la CEDO. Un investitor care a făcut doar afaceri corecte, nu a dat tunuri financiare, a făcut treburi caligrafice, milimetrice, dar şi-a pierdut onoarea pentru o perioadă, a suferit cumplit, a fost încarcerat când avea un copil mic, a lucrat din penitenciar. Un om cu câteva mii de angajaţi care nu s-a ferit de muncă.

Putem să dăm aceste două exemple, Copos şi Oprescu, dar noi trei putem să continuăm până mâine cu exemple dintr-o justiţie care ne-a terminat pur şi simplu, le-a terminat curajul oamenilor de afaceri. Nu au mai dorit să investească în nimic. Au investit în afară, s-au mutat acolo, şi suferim noi, pentru că taxele se adună mai greu la buget", a mai spus Cozmin Guşă. Citește mai multe AICI.

