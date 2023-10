Cel mai mare dovleac din lume. A fost stabilit un nou record mondial - VIDEO

Un dovleac uriaş, cu greutatea de peste o tonă, a doborât în statul american California recordul pentru cel mai mare bostan din lume, aducându-i proprietarului său un premiu de 30.000 de dolari.



Cu 1.247 de kilograme pe cântar, enormul dovleac a stârnit uimire, luni, la Festivalul Dovleacului organizat la Half Moon Bay, lângă San Francisco, potrivit unui comunicat al organizatorilor competiţiei.



Purtând un tricou portocaliu pentru a marca această ocazie, Travis Gienger şi-a ridicat bucuros braţele în semn de triumf la cântărirea dovleacului său, în timp ce melodia "We Are The Champions" de la Queen răsuna în fundal.

A new world ???? record! The winner of the 50th annual Half Moon Bay World Championship Pumpkin Weigh-Off.

2749 pounds. Defending champ Travis Gienger from Minnesota wins again. pic.twitter.com/TSvimsUzBQ — Ian Cull (@NBCian) October 9, 2023



La competiţia cu o vechime de 50 de ani participă cultivatori de mega-dovleci din toată America de Nord.



Cultivat în Minnesota, în nordul Statelor Unite, dovleacul lui Travis Gienger a depăşit cu peste 110 kilograme al doilea cel mai greu dovleac înscris în competiţie.



Recordul mondial anterior a fost stabilit în 2021 în Italia de un dovleac de 1.226 de kilograme.



Bostanul triumfător urmează să fie expus în acest weekend la Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival, conform Agerpres.

