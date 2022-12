Cel mai așteptat răspuns din partea medicului Doru Negru cu privire la consumul de cafea

„Cafeaua este cea mai bună, e sănătate curată”, a spus Doru Negru, medic diabetolog și de boli interne la Spitalul Clinic SANADOR.

„Pe măsură ce trece vremea, se găsesc tot mai multe și tot mai multe efecte benefice ale cafelei. O cafea, două cafele, chiar trei cafele pe zi, dar nu toate deodată, sunt sănătate curată”, a precizat specialistul.

„Sunt povești că îți crește tensiunea... Hai să fim serioși, cafeaua este vasodilatator, ce iei pe mere, dai pe pere, ce crește forța de contracție a inimii, face vasodilatație, nu crește tensiunea", a explicat medicul Doru Negru în cadrul unui interviu acordat DC News și DC Medical.

Și cu privire la vin a spus că un pahar este „sănătate curată”, însă, atenție la al doilea. „Un pahar de vin e sănătate curată. Cine te pune să-l bei pe al doilea?!”, a subliniat Doru Negru.

Despre grăsime, ficat gras, diabet. De ce mâncarea e otravă. Doru Negru (SANADOR), la DC News

Printre subiectele de discuție abordate de medicul Doru Negru se numără și:

- Câți kilometri trebuie să facem pe zi pentru o viață sănătoasă

- De ce bem sucuri

- Ce se întâmplă în organism după 40 de ani. De ce măncâm mai puțin pe măsură ce îmbătrânim

- Adevărul despre liposucție

- Ficatul gras sau steatoza hepatică

- De ce dietele merg foarte bine în prima săptămână

- Cum arată o dietă sănătoasă - dimineața, prânz, seara

- Câtă apă trebuie să bem pe zi

- Programul de alimentație rațională

- Diabet.

O „epidemie îngrozitoare” e în desfășurare chiar acum

„Am transformat sărbătoarea sufletului în sărbătoarea burții”, susține Doru Negru, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, în cadrul Sanador.

„Avem o epidemie îngrozitoare de obezitate în lumea aceasta. Vedeți că obezitatea nu e o boală bolnavă, ci e o boală socio-educațională. Eu o numesc intoxicație cronică voluntară cu mâncare la un sedentar. Asta este! Intoxicație cronică cu mâncare!”, a spus Doru Negru, medic diabetolog și de boli interne la Spitalul Clinic SANADOR.

„Avem și intoxicațiile acute cu mâncare, care se cheamă fie toxiinfecții alimentare, fie indigestii, făcute cu ocazia sfintelor sărbători ale burții. Noi am transformat sărbătoarea sufletului în sărbătoarea burții. Nimeni nu mai știe de Nașterea Domnului sau de Răstignire. Toți știu că tăiem porcul, tăiem mielul și facem mațul bârnă. După o perioadă de post, facem exces și se răzbună. Aici este toată povestea, căutăm tot felul de scuze. S-au făcut cercetări extraordinare în care s-au găsit toate mecanismele intracelulare, mecanismele moleculare prin care ne îngrășăm. Bun! Dar cu toții știm că ne-am îngrășat fiindcă, în bilanțul contabil, între cât luăm pe sub nas și cât alergăm, predomină cât băgăm pe sub nas. Căutăm să dăm vina pe orice altceva, numai pe noi nu”, a zis medicul. Continuarea declarațiilor, AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News