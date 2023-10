CEC Bank lansează Pachetul Student Free

CEC Bank continuă procesul de digitalizare și lansează un nou produs, disponibil 100% online - Pachetul Student Free – cu comision de administrare lunar ZERO pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 24 ani. Pachetul include cont curent în lei și EURO, card de debit Student Free, Internet Banking și Mobile Banking.

"Continuând strategia de digitalizare, CEC Bank oferă acum un nou produs 100% online. Pachetul Student Free este destinat studenților și tinerilor care, începând de acum, au la dispoziție un instrument de gestionare eficientă a finanțelor personale. Iar dacă economisesc, fac plăți sau schimburi valutare, își plătesc facturile de utilități, achiziționează vignetă sau recomandă beneficiile pachetului prietenilor/colegilor lor, pot câștiga diverse premii”, a declarat Adina Călin, director Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.

Pachetul Student Free are ZERO comision la retragerile de la ATM-uri (ale CEC Bank și ale altor bănci din România și Uniunea Europeană) și ZERO comision la plățile intrabancare în lei efectuate prin Mobile/Internet Banking precum și reducere cu 60%, față de plățile de la ghișeu, pentru plățile interbancare în lei, efectuate prin Mobile/Internet Banking.

Pachetul Student Free oferă beneficii precum:

Dobândă de 0,3% pe an pentru sumele disponibile pe cardul Student Free

pentru sumele disponibile pe cardul Student Free Curs valutar avantajos pentru schimburile valutare prin Mobile Banking

pentru schimburile valutare prin Mobile Banking Acces la plăți cu cardul Student Free, de pe telefon sau ceas, dacă îți înrolezi cardul în Google Pay sau Apple Pay

cu cardul Student Free, de pe telefon sau ceas, dacă îți înrolezi cardul în Google Pay sau Apple Pay Fără comision la plățile intrabancare în lei efectuate prin Mobile/Internet Banking precum și reducere cu 60% față de plățile de la ghișeu, pentru plățile interbancare în lei, efectuate prin Mobile/Internet Banking

efectuate prin Mobile/Internet Banking precum și reducere cu 60% față de plățile de la ghișeu, pentru plățile interbancare în lei, efectuate prin Mobile/Internet Banking Play & Win - premii garantate când strângi un anumit număr de puncte ca urmare a tranzacțiilor efectuate - plăți sau schimburi valutare, facturi de utilități sau achiziționare vignetă, recomandarea beneficiilor pachetului către alți colegi/prieteni, constituire depozit la termen/deschidere cont de economii.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de 69,08 miliarde lei, la sfârșitul primului semestru al anului 2023.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, internet banking (CEConline), mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News