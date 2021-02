Ceartă PNL - USR. Chirieac: Important e cașcavalul / Gușă: Ăsta va fi cuiul lui Pepelea, mult prea mare miza

Jurnalistul Val Vâlcu i-a întrebat pe Bogdan Chirieac și Cozmin Gușă dacă se vor întâmpla defecțiuni la guvernare și dacă aceste tensiuni și conflicte mocnite din coaliție vor răbufni.

"Eu cred că cașcavalul e atât de gustos și vremurile sunt atât de crâncene, adică e atât de mare lipsă de cașcaval încât se vor certa, își vor smulge părul din cap, se vor lua ca la judo, dar vor rămâne împreună. Adică important e cașcavalul între PNL și USR", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

”În toamnă ne pregătim de un Guvern minoritar sau un Guvern mai larg împreună cu PSD”

"Da, dar mult mai important va fi cum va merge jocul în justiție, apropo și de implementarea directivelor Laurei Codruța Kovesi și de SIIJ. Ăsta va fi cuiul lui Pepelea și de aici s-ar putea să se despartă apele, pentru că e mult prea mare miza și nu poate fi ținută sub control, iar liberalii, marea lor masă, nu sunt de acord. Am auzit și niște zvonuri legate de treaba asta din justiție și excesele pe care vor să le impună cei din USR Plus. Aici cred că va fi cuiul lui Pepelea și testul de anduranță care nu va fi trecut de cei din USR PLUS și am zis și mai zic că în toamnă ne pregătim de un Guvern minoritar sau un Guvern mai larg împreună cu PSD", a completat Cozmin Gușă, în emisiunea "Deferiţi mass-media", de la DC NEWS.

