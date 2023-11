Ce vrea să obțină SUA din întâlnirea dintre Joe Biden și Xi Jinping. Chirieac: Trebuie să facă nişte concesii economice mari

"Miercuri, va avea loc o întâlnire între preşedintele SUA, Joe Biden, şi preşedintele Chinei, amândoi participând la Summit-ul de cooperare economică Asia-Pacific, în San Francisco. De ce este important Este importantă inclusiv pentru că, ştim, China are o influenţă foarte mare asupra Iranului. Este unul dintre cumpărătorii cei mai importanţi de petrol iranian şi, ca atare, exercită o influență destul de mare asupra Teheranului. Şi, aici, mesajul lui Biden către Xi Jinping va fi acela de a-i cere ca nu cumva Teheranul să escaladeze regional acel război (n.r. din Israel) şi, chiar dacă s-ar putea, să reducă finanţările pe care le face.

Această întâlnire are loc după o răcire foarte mare a relaţiilor dintre China şi SUA, după vizita pe care fostul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA a făcut-o în Taiwan. În plus, există şi un oarecare răzbel - nu am să spun război - între China şi SUA. Ei bine, Joe Biden se va duce să spună foarte clar că SUA nu vor să se decupleze de China. De asemenea, se va duce să spună că recunoaște, pe de-o parte, Beijingul ca fiind capitala Chinei. Nu are relaţii diplomatice cu Taiwanul SUA, dar, în acelaşi timp susţine, într-un fel, SUA Taiwanul.

Xi Jinping îi va cere să declare, cu subiect şi predicat, că nu susţine independența Taiwanului. De asemenea, se vor discuta problemele de protecționism, mai ales cel pe care îl face SUA față de echipamentele electronice americane. Este o întâlnire care va avea influență atât asupra războiului din Ucraina, asupra războiului din Israel, cât şi asupra relaţiilor economice mondiale", a spus Niels Schnecker, la România TV.

"SUA doresc să scoată China de pe Axa Răului"

"SUA ce doresc? Să scoată China de pe "Axa Răului" - Teheran - Moscova - Beijing -, cum ne-a spus încă din 9 octombrie fostul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman. Asta încearcă să facă America, fiindcă, fără Beijing, Rusia nu are suficientă forţă economică să miște la nivelul la care mişcă acum. Cu Beijingul în spate şi BRICS are altă anvergură. Pentru asta, însă, dincolo de declaraţia privind Taiwanul, America trebuie să facă nişte concesii economice - de la telecomunicaţii - vezi embargoul pus companiei Huawei pentru dezvoltarea reţetelor 5 G, motive de spionaj - până la importurile de oţel.

Fără concesii mari economice, nu cred că se vă lăsa înduplecată China, mai ales că, anul trecut, pentru prima dată, comerţul Chinei cu ţările BRICS şi în curs de dezvoltare a fost în valoare absolută mai mare decât comerţul cu SUA şi UE. Lumea se împarte în două. O parte capitalistă, occidentală, democratică - SUA, UE, Coreea, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, America de Sud - şi o parte capitalistă, dar autoritară, în care, vrând - nevrând, băgăm Rusia, China", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Întrebat dacă va avea succes întâlnirea de miercuri, în contextul în care avem experienţa trecută, în care Biden s-a dovedit a fi un diplomat extrem de slab, analistul politic a punctat că "nu este vorba de diplomaţie slabă sau puternică, ci este vorba de lista de concesii pe care ar putea să le facă SUA, că Xi (n.r. preşedintele Chinei) vine pe o poziţie de forţă, în acest moment, în SUA."

