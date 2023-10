Adrian Zuckerman, ambasador SUA, despre războiul împotriva Israelului și efectele asupra României. Interviu DC News și DefenseRomania

Amintim că în urma atacurilor fără precedent ale grupării teroriste Hamas, Israelul a declarat stare de război. Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat publică că Israelul intră într-un război lung împotriva Hamas.

Ca urmare a atacului Hamas, peste 600 de israelieni au fost uciși, alte câteva mii au fost răniți și zeci de persoane, inclusiv copii, femei și bătrâni răpite și duse în Gaza. Au fost lansate totodată și 5.000 de rachete împotriva Israelului.

Atacul e de o brutalitate fără precedent, comandourile teroriste palestiniene Hamas care s-au infiltrat pe teritoriul israelian au comis crime abominabile.

Hamas controlează Fâșia Gaza din 2006, dar niciodată nu a efectuat un atac de o asemenea amploare, inclusiv adânc în teritoriul israelian.

IDF (forțele de apărare israeliene) se pregătesc în aceste momente de o ofensivă terestră majoră în Fâșia Gaza.

Ambasadorul Adrian Zuckerman, un foarte bun cunoscător al realităților românești, dar și a dosarului israelian, va analiza războiul declanșat de Hamas, inclusiv din perspectiva efectelor devastatoare care riscă să lovească nu doar Orientul Mijlociu, ci și întreaga lume, inclusiv Europa de Est deja martoră a atrocităților comise de ruși în timpul războiului de agresiune împotriva Ucrianei.

Adrian Zuckerman, un bun cunoscător al realităţii româneşti, a ocupat funcția de ambasador al SUA în România în perioada decembrie 2019 - februarie 2021

Avocat renumit în New York, ambasadorul Adrian Zuckerman s-a născut în România şi a imigrat în Statele Unite ale Americii la vârsta de nouă ani, împreună cu părinţii săi, Emil şi Aura. Diplomatul vorbeşte fluent limba română, fiind un bun cunoscător al realităţii din țara noastră.

Zuckerman a fost nominalizat pentru acest post de ambasador al SUA în România de preşedintele Donald Trump.

Adrian Zuckerman a fost admis în Baroul din New York în 1984, fiind partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.



De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitraj pentru Consiliul Imobiliar din New York. Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) şi a obţinut diploma în Drept la New York Law School. Este foarte activ în domeniul filantropic şi educaţional.

În 2021, ambasadorul Adrian Zuckerman a primit Ordinul „Steaua României”. La această ceremonie, în prezența lui Klaus Iohannis, diplomatul a declarat:

„În 1965, împreună cu familia, am plecat din România în Statele Unite. Aveam 9 ani. La vremea aceea, România se lupta sub tirania comunismului și a corupției – un trecut pe care România nu are voie să îl repete. Deși am crescut în Statele Unite și mă simt onorat să fiu cetățean american, mă simt onorat – și așa voi fi mereu în inima mea – să fiu și român.

România și Statele Unite împărtășesc o legătură specială, o prietenie specială, care leagă națiunile noastre mărețe. (...)

În 1989, România s-a desprins de sub jugul comunist și și-a început călătoria în căutarea libertății și a unui viitor mai bun. Poporul român s-a ridicat și a proclamat că știe că există o cale mai bună. Calea către un viitor mai bun este adesea lungă și anevoioasă, însă nu vom fugi niciodată de greutăți, ci, mai degrabă, vom lucra împreună pentru a le depăși. Căutarea nu a luat sfârșit, dar România a realizat atât de multe deja! Poporul român a ales libertatea și statul de drept în detrimentul rămășitelor moștenite de la nepotismul și corupția comuniste.

Iubesc țara în care m-am născut și am fost binecuvântat să mă pot întoarce să ajut România să își realizeze potențialul măreț. Din prima zi a numirii mele ca Ambasador al Statelor Unite am jurat să fac tot ce îmi stă în putință să consolidez relația bilaterală dintre națiunile noastre mărețe, iar anul trecut am avut realizări extraordinare. (...) România și Statele Unite sunt cei mai buni prieteni – chiar suntem – și vom fi întotdeauna partenerul vostru”.

Nu ratați interviul cu ambasadorul Adrian Zuckerman! Va fi difuzat luni, 9 octombrie 2023, pe DC News și Defense Romania, de la ora 13.00 - Youtube și Facebook.

