Ce spune Alexandru Rafila despre decizia lui Titus Corlățean

Deputatul social-democrat Alexandru Rafila a declarat luni că va exista o discuție a conducerii partidului cu senatorul Titus Corlățean pentru ca acesta să își clarifice poziția.

Corlățean a anunțat că nu va mai candida la președinția partidului și că PSD „seamănă tot mai puțin cu un partid politic”.

Rafila așteaptă ca Titus Corlățean să-și clarifice poziția în PSD

Rafila a fost întrebat, luni seară, dacă Titus Corlățean rămâne în PSD sau părăsește acest partid după afirmațiile făcute.

„Eu nu am vorbit personal cu domnul Corlățean. Am văzut postările, a fost și un video pe care l-a postat. Dânsul nu a fost prezent astăzi la această ședință, cu toate că este parlamentar. Sunt convins că va exista o discuție a conducerii partidului cu domnul Corlățean ca să își clarifice poziția.

Cum vă spuneam, cred că într-o situație în care trebuie să existe o forță politică responsabilă, trebuie să găsim soluții și dialogul să ducă la alegerea unei echipe, a celei mai bune echipe pe care poate să o dea în acest moment Partidul Social Democrat”, a afirmat acesta după ședința Consiliului Politic Național al PSD de la Vila Lac.

Senatorul PSD Titus Corlățean, care a spus în vară că va candida la președinția PSD, a anunțat luni dimineață că a renunțat la această intenție.

Potrivit acestuia, PSD „seamănă tot mai puțin cu un partid politic", iar cei care gândeau la fel cu el „nu au dorit să își asume proiectul cu curaj”.

Acesta a mai spus că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, „întotdeauna în PSD, la bine și la greu”, potrivit Agerpres.