Ce serial ești în funcție de zodie. Te regăsești?

Ce serial te reprezintă în funcție de zodia ta

Disclaimer: Acesta este un articol scris cu drag pentru relaxare, pentru a ne aminti de serialele care făceau furori prin anii 90, pe care le-am vizionat cu sufletul la gură, dar și de personajele pe care le-am iubit, sau din contră le-am detestat. De ce am putea face analogii între zodii și seriale? Pentru a ne putea bucura de anumite trăsături ale zodiilor. Desigur că acestea nu se potrivesc tuturor, iar asta pentru că nu suntem doar zodia, ci suntem o sumă de aspecte pe care le-am descoperi cu ajutorul unei astrograme!

Iată care ar putea fi serialul potrivit energiei zodiei tale:

BERBEC

„Xena, Prințesa războinică". Nu ar trebui să te surprindă personajul puternic şi curajos desemnat să reprezinte cu cinste acest semn! Ca şi Xena, Berbecul este mereu gata de acţiune şi luptă pentru cauzele în care crede cu adevărat. Şi da, ajută şi aspectul foarte atrăgător şi atletic! (despre voi vorbim, bineînţeles). Xena este cea care luptă mereu pentru a câștiga, care se aruncă fără să se gândească și deseori îi iese. Desigur că această alegere ține și de super-personajul negativ, Ares, chiar zeul războiului, în mitologia greacă, cel pe care îl știi drept Marte la romani. Un serial cu lupte și cu satisfacția câștigului.

TAUR

„Frasier”. Dacă purtați în voi energia Taurului, înseamnă că aveţi răbdare, vă luați responsabilitățile în serios și, în general, sunteți persoane în care alții pot avea încredere. Aşadar, serialul din anii '90 care vă reprezintă este cu siguranță „Frasier”, deoarece practic sună ca un psiholog radio care, desigur, este profesia doctorului Frasier Crane în emisiunea respectivă. Dacă sunteți într-o poziție în care trebuie să ascultați alți oameni (fie pentru slujba dvs., fie doar în viața personală), atunci acesta este cu siguranță spectacolul dvs..

GEMENI

Cu siguranță, „Seinfeld” te reprezintă dacă ai marcaj de Gemeni. Uneori este posibil să fii puțin greu de înțeles, la fel ca umorul din spectacol. Dar cei apropiați știu că ești un gânditor profund și înțelept, cu calităţi de lider. Jerry, Elaine, George și Kramer fac din show o plăcere de urmărit cu capacitatea lor de a menține o conversație, o activitate cu care Gemenii vorbăreți se identifică. Cu un sentiment de ingeniozitate și vioiciune, ieși pe străzile orașului cu pași mari.

RAC

„Casa Plină" (Full House). Ca Rac, abilitatea de a-i îngriji pe ceilalţi vine în mod natural, la fel ca dragostea care curge în gospodăria Tanner. Te poți adapta la orice schimbări de viață, la fel cum erau cei din familia Tanner când un nou membru apărea în casa lor. Uneori poți fi prea sentimental, dar asta nu este neapărat un lucru rău. Înseamnă doar că vezi frumusețea care vine în cele mai mici momente din viață, pe care multe dintre poveștile din serial o subliniază. Emoțiile tale te definesc şi asta poate fi un lucru bun și un lucru rău. De asemenea, poți trece de la fericire la tristeţe în 3 secunde. A fi în ton cu dispozițiile și emoțiile tale te face loial și empatic față de ceilalți.

LEU

„Salvați de clopoțel” (Saved by the bell): avem șase tineri, un liceu, multe faze comice și aventuri cât curprinde. Cum să îi uiți pe fermecătorul Zach, arătosul Slayer, comicul Screech, populara Kelly, Lisa cea trendy și Jessie cea așezată? Plus farsele, momentele încurcate și petrecerile din liceul lor? Orice episod te-a făcut să râzi, dar și să conștientizezi ce este iubirea, devotamentul pentru prieteni și nevoia de a avea pasiuni diverse, precum un Leu veritabil.

