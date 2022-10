Ce se întâmplă cu pensiile. Marius Budăi, intervenție pe creșterea pensiilor, anunț ferm pentru pensionari: În coaliție, nu se mai discută asta

Creștere a pensiilor cu cel puțin 10%

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a intervenit la Radio România Actualități, unde a vorbit despre procentul de creștere a pensiilor. Întrebat despre procentul de creștere a pensiilor, ministrul Muncii a răspuns că ”este ceea ce PSD a pus pe masa dialogului la coaliţie, o propunere care vine în urma unor analize pe care le-am făcut şi pe care le-am pus de asemenea pe masa de dialog a coaliţiei, propunerea noastră este de cel puţin 10%. M-am bucurat să văd că, prezenţi la un eveniment, atât premierul Nicolae Ciucă, cât şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, au spus foarte clar că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie. Noi suntem acum în construcţia bugetară, discutăm cu Ministerul de Finanţe, construim bugetul. Ne-am propus ca bugetul să fie aprobat în acest an, şi se va regăsi această majorare, de cel puţin 10 procente, în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2023”.

Întrebat dacă e o certitudine, Marius Budăi a răspuns: ”Da, este o certitudine şi noi, PSD, nu ne schimbăm. Avem şi analize şi cifre pentru a susţine această propunere. S-a agreat în coaliţie acest lucru”.

Discuția nu mai e necesară în coaliție

Cât despre necesitatea unei noi discuții în coaliție, ministrul a răspuns că ”nu”, în sensul în care nu mai este necesară: ”Nu. Noi discutăm în coaliţie pe construcţia bugetară. Noi ne dorim în coaliţie să mai punem un procent, două, dacă reuşim, dar avem o plecare de cel puţin 10%. Suntem foarte atenţi la evoluţia economiei, la evoluţia şi din punct de vedere economic şi la evoluţia cifrelor execuţiilor bugetare şi aşa mai departe, dar certitudinea este că vom creşte pensiile de la 1 ianuarie”.

”Este ceea ce susţinem şi noi şi am susţinut în motivarea propunerii noastre. Ne alăturăm la ceea ce am făcut de la început de an, cu o majorare cu 25% a pensiei minime şi cu o majorarea cu 10% a punctului de pensie, continuând cu pachetele de măsuri implementate în acest an, nu le reiau acum, pentru că se cunosc, şi mergem în continuare cu implementarea pe lunile octombrie şi decembrie a voucherelor sociale şi cu această creştere de pensii. Noi trebuie să fim extrem de atenţi, aşa cum am susţinut tot timpul, că trebuie să sprijinim într-un mod echilibrat atât mediul de afaceri, cât şi categoriile vulnerabile, dar şi toate categoriile de cetăţeni, pentru că altfel s-ar putea să ajungem, şi nu ne dorim să ajungem acolo, la o vorbă românească care spune că "mai binele este duşmanul binelui"” a mai spus Marius Budăi, conform Rador.

Pentru clarificări, ministrul a spus că acea creștere de 10% se referă ”doar la pensiile pe contributivitate. Sub nicio formă nu discutăm de pensiile care sunt stabilite şi plătite în baza unor legi speciale”.

”Nu suntem acum în situaţia în care să creştem puterea de cumpărare”

”Procentul este cunoscut din momentul în care, în numele PSD şi cu mandat de la PSD, am făcut acele propuneri de măsuri pe care le-am dus pe masa de dialog a coaliţiei, aşa cum am spus, s-a agreat în coaliţie că este o necesitate această creştere a valorii punctului de pensie şi a pensiei minime, pentru a avea o încercare de apărare a puterii de cumpărare. Din păcate, nu suntem acum în situaţia în care să creştem puterea de cumpărare, trebuie să creăm aceste măsuri, pe care le-am creat pentru a apăra categoriile vulnerabile, în primul rând, şi după care să creştem totuşi şi celelalte pensii, pentru că nu putem vorbi - auzisem anterior - de o majorare diferenţiată. Cu tot respectul, vă spun că nu există majorare diferenţiată, se majorează valoarea punctului de pensie, pentru că altfel s-ar întâmpla două evenimente pe care noi nu ni le dorim, şi anume: 1 - nu respectăm Constituţia şi 2 - descurajăm contributivitatea. Dacă cineva a contribuit în mod real la un salariu mai mare, are dreptul la o pensie mai mare, asta este. Nu putem să reinventăm sistemul de pensii din rădăcini - sau o putem face, dar nu cu aplicabilitate imediată” a afirmat ministrul.

În final, el a dat asigurări că nu va exista o ”splitare” a majorării punctului de pensie: ”Inflaţia reală a anului 2022 o cunoaştem abia la sfârşitul primului trimestru din anul 2023, iar în conformitate cu aceste calcule majorarea ar trebui să fie de 5,1%, dar nu va fi sub nicio formă aşa, nu cum s-a interpretat, că va exista o splitare a majorării... Nu. Majorarea va fi acordată în procent de cel puţin 10% începând cu 1 ianuarie 2023”.

