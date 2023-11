Prezentă în ediția de încheiere a ciclului de emisiuni „Bogățiile României din Diaspora”, Diana-Loreta Păun, consilier prezidențial, a vorbit despre diaspora medicală românească și rolul acesteia în contextul post-pandemic, dar și despre medici, ca ambasadori ai României peste hotare și mai ales ai școlii medicale românești.

„Trăim într-o epocă tumultoasă, frământată. Vorbim despre pandemia Covid-19 la trecut, dar iată sunt atâtea frământări geopolitice, economice, de mediu, energetice, pe care le experimentăm. Cu toate acestea nu trebuie să uităm că sănătatea trebuie să rămână prioritară și pandemia ne-a dovedit acest lucru. Diaspora medicală, în acest context, poate avea un rol foarte important. Și mă bucur că, azi aici, avem posibilitatea să punem în aceeași propoziție, două cuvinte care îmi sunt foarte dragi: medicină și diplomație. Pentru că noțiunea de diplomație medicală aș putea spune că a fost reinventată. Mă refer, în egală măsură, la ceea ce poate face diaspora medicală pentru țară, dar și ce putem face noi pentru colegii noștri care, cu certitudine, au sentimente de dor de țară și de părinți, de locurile natale.

Am avut marea șansă ca cel puțin în ultimul an să întâlnesc foarte mulți medici, asistente medicale, cercetători români care profesează peste tot în lume și vă pot spune cu certitudine că punțile de legătură dintre țară și ei, nu numai că nu s-au rupt, dar, cel puțin acum, în perioada post pandemică, s-au consolidat. De ce spun asta? În primul rând, lumea medicală românească poartă cu sine excelența și performanța. Peste tot unde profesează medici români, ei sunt ambasadori ai României peste hotare și mulți dintre colegii mei care profesează peste tot în lume, în egală măsură în Europa, dar și în Statele Unite, ba chiar i-am întâlnit în țări ca Japonia sau Coreea de Sud, unde am fost de curând, țin stindardul sus și dovedesc cât de valoroasă este școala medicală românească și cât de multe lucruri pot face ei pentru medicina internațională.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News