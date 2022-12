Ce pensie îi plătește statul olandez lui Mihai Neșu: "Vreo patru-cinci ani am fost supărat"

Mihai Neșu se află acum într-un scaun cu rotile, după un accident la un antrenament pe vremea când evolua la clubul olandez Ajax Amsterdam. De atunci, el și-a dedicat viața credinței și construirii unui complex care să ajute oamenii cu probleme neuromotorii.

Mihai Neșu a mărturisit într-un interviu pe care i l-a acordat Mirelei Voicu, la emisiunea "Voi cu Voicu" de la Antena 3 că primește o pensie de 3000 de euro de la statul olandez(accidentul întâmplându-se în Olanda, fiind practic un accident de muncă), iar statul român îi plătește o pensie de 100 euro pe lună și una de însoțitor de 300 euro.

Neșu: "Statul ar putea să ofere o viață mai bună persoanelor cu dizabilități"

"Când m-am întors din Olanda am zis ca să pot să rezist, să fiu bine, trebuie să încerc să nu văd lucrurile care nu sunt bune și să încerc să nu mă afecteze. Situația persoanelor cu dizabilități nu e cea care ar trebui să fie. Le e foarte greu să trăiască, am foarte mulți prieteni cu dizabilități și știu cât de greu le este părinților lor să-i ajute. Sunt niște probleme pe care nu poți să nu le sesizezi. Sunt triste și sper să se îmbunătățească lucrurile în viitor. Eu nu mă pricep, nu știu ce s-ar putea face, dar e greu să fii și cu dizabilități și să nu ai sprijin din partea statului. În primul rând ar fi frumos ca persoanele cu dizabilități să aibă un sprijin mai mare din punctul de vedere al traiului și tratamentului," a spus Mihai Neșu.

Neșu a vorbit și despre perioada în care a fost supărat pe Dumnezeu pentru ce i s-a întâmplat.

"Cam vreo patru-cinci ani am fost supărat mai tare pe Dumnezeu și apoi mai puțin. Patru-cinci ani am avut o frustrare și o dezamăgire că nu aveam un răspuns de ce mi s-a întâmplat accidentul, lucrul acesta. Căutam tot timpul un răspuns. Eram și cu terapiile medicale, căutam răspunsul și pe la călugări, care să-mi dea un răspuns liniștitor. El nu a venit așa tranșant. Liniștirea a venit treptat, ca o liniștire părintească," a mărturisit Mihai Neșu.

"Eu doar îi ceream lucruri lucruri lui Dumnezeu"

"Vorbeam cu Dumnezeu și îmi exprimam dezamăgirea pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Mă rugam să-mi îmbunătățească situația din momentul respectiv. Trecea timpul, nu se îmbunătățea nimic și iar eram supărat, vorbeam singur. Așa înțelegeam eu atunci. Eu doar îi ceream lucruri lui Dumnezeu dar nu făceam nimic. Mă străduiesc să am o relație sănătoasă cu Dumnezeu, bazată în primul rând pe o relație cu un duhovnic care să-mi dea răspunsurile care nu vin singure. Bineînțeles că particip la Sfânta Liturghie, la Masluri care ajută oamenii bolnavi și cu probleme. Făcând toate acestea, am reușit să mă împac cu Dumnezeu," a mai spus Mihai Neșu.

Mihai Neșu s-a botezat în religia ortodoxă la 30 de ani

"Dumnezeu e un părinte iubitor care ne vrea doar binele. Acum mă bucur de suferința asta pe care mi-a dat-o. Cel mai mult am stat la muntele Athos o săptămână. În 2015 am fost pentru prima oară la muntele Athos. De atunci merg anual, pentru că așa cum oamenii cu probleme de sănătate se duc la cure balneare, cei cu probleme sufletești trebuie să meargă la muntele Athos. Acolo este foarte multă sfințenie, sunt niște părinți deosebiți care se roagă încontinuu pentru noi, pentru omenire. Ei cu harul lui Dumnezeu văd lucrurile mult mai sănătos decât le vedem noi.

Când mergem la muntele Athos, intrăm în programul mănăstirii. Slujbele încep la ora 4:00 dimineața, dar noi mergeam de la 6:00 până la 8:00 la Sfânta Liturghie. Luam prima masă, iar apoi intram în 'ascultările zilei'. Eu mă plimbam pe acolo, vorbeam cu diverși călugări care voiau să discute cu mine. După masa de la ora 17:00 este iar slujbă, iar stingerea este destul de rapidă, la ora 21:00. Cam acesta este programul clasic, de sărbători este unul mai special. E o perioadă extraordinară să ai programul acesta de slujbe și discuțiile duhovnicești.

Unii știau cine sunt, alții nu știau. Prima oară, problema mea era că eram foarte dezorientat. Eu căutam un răspuns de la Dumnezeu și le ceream lor, călugărilor acest răspuns. În schimb, ei erau foarte liniștiți că viața mea se va schimba. Mi-au zis că trebuie să am o activitate, ca să am mintea ocupată. Eu eram foarte răzvrătit: 'părinte, eu sunt paralizat, ce să fac?'. Acum când mă gândesc, îmi dau seama că nu vedeam nici o luminiță de la capătul tunelului.

M-am botezat ortodox la 30 de ani. De mic eu am fost greco-catolic. După accident eu am căutat credința cu adevărat. Am studiat foarte mult istoria bisericilor, istoria credințelor. După doi ani de cercetare, m-am botezat ortodox, pe 12 decembrie 2013," a mai spus Mihai Neșu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News