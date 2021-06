Ce pensie are Viorel Lis. Fostul Primar al Capitalei, la sapă de lemn: De nimic! Ia cât o femeie de serviciu

Andrei Duban, luat la mișto: Avea structura aia de amant gravid și de șoim al patriei

Viorel Lis trece printr-o perioadă grea din cauza problemelor de sănătate, iar soția sa, Oana, l-a dat de gol în ceea ce privește venitul lui și a faptului că abia îi ajung banii pentru medicamente.

Deși a fost primar general al Capitalei, Viorel Lis s-a ales cu o pensie foarte mică, iar soția lui abia reușește să se descurce cu acești bani.

"Cheltuielile lunare sunt foarte mari. Eu sunt o femeie tânără, mai am şi eu nevoie de o manichiură, de un epilat, dar nu prea se mai poate. Iar Viorel este un pensionar cu pensie de nimic. Ia 3.000 de lei după ce a fost primar general. Nu este ca pensionarii din SUA care merg în cadru, în vacanţe şi au bucuriile lor. Noi abia ne plătim medicamentele. Dacă Viorel ieşea la pensie imediat, după ce a fost la primărie, ar fi avut o pensie mult mai mare, dar legea s-a schimbat şi a ajuns să ia cât o femeie de serviciu. Nu mi se pare echitabil", a spus Oana Lis pentru click.ro

Viorel Lis, pareze pe picioare

"Din păcate, nu mai merge bine. Nu este paralizat, dar are niște pareze pe picioare din cauza problemelor de sănătate, dar a pus capăt perioada de pandemie pentru că așa trebuia să stea numai în casă și i-a scăzut masa musculară, s-au întâmplat niște lucruri rele. Ajunsese să meargă prin casă cu cadrul. A fost foarte greu", a declarat Oana Lis, cu ochii în lacrimi, la Antena Stars.

Cui lasă Viorel Lis toată averea. Dezvăluiri după diagnosticul primit

Recent, Viorel Lis a mărturisit că toată moștenirea pe care o are îi va rămâne soției sale, Oana Lis.

"Asta e plăcerea ei și mă gândesc și eu că dacă n-am avut copii să nu rămână singură. Pentru mine nu se mai schimbă nimic, e prea târziu", a declarat Viorel Lis la Antena Stars.

Mai mult, fostul primar al Capitalei a mărturisit că Oana a fost cel mai mare sprijin al lui și fără ea nu ar fi putut să trăiască și că nu a crezut vreodată că soția lui să îl ajute atât de mult. Totodată, Viorel Lis e de părere că Oana este singura persoană din viața sa care a fost cu adevărat lângă el.

"Nu mă așteptam să aibă atât de mult suflet, dar îmi dau seama că e pentru prima dată când am pe cineva cu adevărat lângă mine. Contează enorm, contează pentru că, chiar dacă stau foarte mult în pat, eu am ieșit doar la recuperare, e bine că e cu mine, mă simt foarte bine, adică trec peste ceea ce am", a completat Viorel Lis.

Viorel Lis, diagnostic dur

Fostul edil al Capitalei a declarat că trece prin momente delicate din cauza problemelor de sănătate, motiv pentru care evită să mai părăsească locuința. Medicii i-au spus acestuia că puține sunt șansele să își revină.

"Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape. În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața", a spus el într-un alt interviu.