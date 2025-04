Ce nu s-a văzut la TV despre pana de curent din Portugalia. Tânără din Lisabona, mărturie emoționantă pentru DC NEWS: Nu știu cum a fost pe la voi, dar aici a fost sfârșitul lumii

O pană de curent de proporții a lăsat Portugalia și Spania în întuneric, dar a adus oamenii mai aproape unii de alții. Orașe întregi au rămas fără electricitate, transportul public a fost paralizat, semafoarele au încetat să funcționeze, iar supermarketurile s-au transformat în adevărate scene de panică. Dincolo de haosul generat de lipsa de curent, această situație extremă a scos la iveală o altă realitate – una profund umană, care a răsărit din întuneric.

Mariana Martins, o tânără care locuiește singură în Lisabona de mai bine de un deceniu, a trăit pe pielea ei nu doar frustrarea și anxietatea cauzate de această pană de curent majoră, ci și o revelație neașteptată: pentru prima dată, și-a cunoscut vecinii. Ce a urmat? O solidaritate spontană, un sentiment de comunitate pierdut, dar regăsit, și o lecție importantă despre cât de fragili – și totodată cât de puternici – pot fi oamenii atunci când se sprijină unii pe alții.

Mărturia ei, transmisă în exclusivitate pentru DC News, surprinde perfect starea de spirit din acele ore tensionate, dar și frumusețea relațiilor umane redescoperite în mijlocul crizei.

Mariana Martins: Nu știu cum a fost pe la voi, dar în Lisabona a fost sfârșitul lumii

„Astăzi, pentru prima dată, mi-am cunoscut vecinii! Locuiesc aici de 12 ani! Locuiesc singură și departe de orice membru al familiei. Să nu știu nimic despre ai mei a fost atât de dureros, încât nu am cuvinte. O disperare absurdă, o durere sufocantă în piept! Să nu le pot spune: Aveți grijă de voi, pentru că eu sunt bine! Am mâncare în casă, am lanternă și am reușit să cumpăr un radio ca să pot asculta instrucțiunile guvernului – a fost copleșitor.



Nu știu cum a fost pe la voi, dar în Lisabona a fost sfârșitul lumii: Oameni blocați în metrou, bătrâni care locuiau la etajul 10 și ieșiseră dimineața după întreruperea curentului voiau să se întoarcă acasă, dar fără lift nu puteau – stăteau pe stradă fără mâncare sau vreun confort!

Drumuri fără semafoare, toată lumea țipa din mașini și erau gata să se lovească între ei. Supermarketuri cu cozi până afară și rafturi complet goale!



Între vecini ne-am oferit unii altora mâncare, lanterne și am pus la dispoziție aragazele noastre pe gaz, pentru că mulți aveau doar plite electrice.



Locuiesc aici de 12 ani, nimeni nu mi-a spus vreodată bună dimineața, dar azi am cunoscut jumătate din bloc! Și cât timp nu a fost curent, am stat toți afară și ne-am cunoscut mai bine, exact cum se făcea pe vremuri. Copiii se jucau pe stradă, adulții stăteau de vorbă. Toate astea chiar îți dau de gândit!”, a spus tânăra în exclusivitate pentru DC NEWS.

