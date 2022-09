Ce măsuri va lua Guvernul Britanic după moartea Reginei Elisabeta?

Guvernul a spus că o perioadă de doliu național va dura până la sfârșitul zilei înmormântării de stat a Reginei. Multe detalii urmează să fie confirmate, dar iată la ce să vă așteptați.

Potrivit BBC, înmormântarea este de așteptat să aibă loc la Westminster Abbey în aproximativ 10 sau 11 zile, data urmând să fie confirmată de Palatul Buckingham.

Sistemul bancar și educație

Este probabil să fie declarată sărbătoare bancară, dar acest lucru va fi confirmat de palat și guvern. Dacă este declarată o sărbătoare bancară, școlile vor fi închise. Departamentul pentru Educație și administrațiile deconcentrate sunt de așteptat să emită aviz.

Guvernul spune că nu există nicio obligație de a anula sau amâna evenimentele în perioada de doliu național sau de a închide locurile de divertisment. Se spune că aceste decizii aparțin organizațiilor individuale. Dar o serie de evenimente care urmau să aibă loc în aproximativ 24 de ore după anunțarea morții Reginei au fost deja anulate înainte de a fi făcută această declarație, iar altele au urmat.

Sport

Nu vor avea loc meciuri de fotbal în Premier League, Liga engleză de fotbal sau în Scoția sau Irlanda de Nord în weekend, inclusiv vineri și luni. Toate meciurile din Superliga feminină, Campionatul feminin și Cupa FA feminină au fost, de asemenea, amânate în acest weekend.

Toate cursele de vineri și sâmbătă au fost amânate de către Autoritatea britanică de curse de cai.

Cea de-a doua zi a meciului de cricket Test dintre Anglia și Africa de Sud de vineri a fost amânată.

Ultimele trei etape ale cursei de ciclism Turul Marii Britanii, care se va desfășura de vineri până duminică, nu vor avea loc.

Meciurile de rugby din Premiership programate vineri au fost amânate, dar meciurile vor avea loc în weekend, precedate de un minut de reculegere, iar Great North Run de duminică va avea loc și ele.

Parkrun a spus că nu va cere niciunuia dintre organizatorii săi să anuleze evenimentele, dar voluntarii sau proprietarii acceptați ar putea decide că cursele nu ar trebui să aibă loc.

Divertisment și alte activități

BBC Proms de joi și vineri au fost anulate, împreună cu Last Night of the Proms de sâmbătă.

Se așteaptă ca spectacolele de teatru din Marea Britanie să continue, cu un minut de reculegere. Ceremonia de premiere a Premiului pentru Muzică Mercur a fost anulată joi seară după ce a fost anunțată vestea.

Congresul Sindicatelor care urma să aibă loc la Brighton săptămâna viitoare a fost amânat și va fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Îndrumările guvernamentale spun că, dacă sunt planificate evenimente sportive sau evenimente pentru ziua înmormântării, organizațiile ar putea dori să ajusteze orele, astfel încât să nu intre în conflict cu serviciul funerar sau cu procesiunile.

Unele magazine au rămas închise vineri, inclusiv Selfridges, French Connection și Liberty. Harrods a spus că va fi închis în ziua înmormântării, iar alte companii ar putea face același lucru.

Grevele feroviare și poștale

Sindicatul Feroviar, Maritim și Transport (RMT) a anunțat că grevele planificate pentru 15 și 17 septembrie vor fi anulate în semn de respect. Asociația Personalului Salarizat din Transporturi a anulat și grevele planificate în septembrie.

Grevele poștale de vineri au fost, de asemenea, anulate de Sindicatul Lucrătorilor în Comunicații (CWU).

Va mai fi vreo slujbă de pomenire înainte de înmormântare?

Vineri va avea loc o slujbă de pomenire la Catedrala Sf. Paul, la care vor fi prezenți premierul și alți miniștri de rang înalt.

Deoarece regina a murit în Scoția, sicriul ei va sta în repaus la Catedrala St Giles din Edinburgh. Publicul poate avea voie să treacă după câteva zile.

Sicriul va fi apoi transportat cu avionul la Londra, unde sute de mii de oameni vor avea voie să treacă peste o perioadă de patru zile stând în stat la Westminster Hall.

Steagul Uniunii va fi arborat în berb pe clădirile guvernamentale până în dimineața de după înmormântare. Steagulele vor reveni în catarg pentru o perioadă

Vineri, clopotele au sunat la Westminster Abbey, la Catedrala Sf. Paul, la Castelul Windsor și la bisericile din întreaga țară, în omagiu adus Reginei.

În Hyde Park, Turnul Londrei, Stonehenge, Castelul Edinburgh și în alte locuri au fost lansate salutări cu arme de 96 de runde, pentru a marca fiecare an al vieții ei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News