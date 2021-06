„În primul rând, este distorsionată în ansamblu personalitatea lui Nicolae Ceaușescu, prin prisma prezentărilor fragmentate. În ziar apare că se vinde mașina lui Ceaușescu primită de la șahul Iranului, vai ce mașină a avut Ceaușescu, nemaipomenit! Însă nu se știe de ce i-a dat acea mașină și care au fost afacerile României și profitul dintr-o parte și în alta. Deci, deja ne aflăm într-un context care este al distorsiunii, prezentând faptele prin aceste suprafațe ale senzaționalului. Din acest punct de vedere, aș putea să spun că totul este fake news”, a spus, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV, Lavinia Betea.

„Sigur că au fost multe fake news-uri difuzate de către oameni care doreau să se afle în atenție, în principal cei care erau în serviciile speciale. Din tot ce am citit eu, am înțeles că lucrurile sunt segmentate. Fiecare își cunoaște părticica lui, nu dispune de o viziune asupra întregului”, a subliniat Lavinia Betea.

Nicolae Ceaușescu nu mai avea încredere în alte persoane. „Mediul puterii este atât de toxic, mai ales acea putere pe care a avut-o Ceaușescu, pentru că nimeni vreodată nu cred, în România, că a avut și sper că nu va mai avea o putere atât de mare. Nu mai avea încredere în nimeni după 1968. Știa că se dorește să fie schimbat cu cineva mai maleabil”, a mai spus Lavinia Betea.

De asemenea, a adăugat: „Ceaușescu nu a crezut că este posibil să i se întâmple ce i s-a întâmplat. Că va veni un moment în care poporul să se răzvrătească.”

Lavinia Betea- Elena și Nicolae Ceaușescu,secretele din spatele cuplului dictatorial

Precizăm că două cărţi dedicate cuplului Ceauşescu vor fi lansate, în curând, în România, sub semnătura profesorului Lavinia Betea. „Sunt două cărţi noi, dar la care pot spune că am lucrat, într-o formă sau alta, de mai bine de 30 de ani. Prima dintre ele, cea mai voluminoasă de altfel şi cea mai dificilă de redactat. a fost 'Viaţa şi epoca lui Nicolae Ceauşescu' şi pentru că, în decursul acestor ani, am adunat atât de multe documentare, pentru că s-au pus în circuit continuu documente de arhivă şi eu avem un material atât de vast, am construit o a doua biografie. 'Tovarăşa' se numeşte, biografie a Elenei Ceauşescu. Am considerat că merită o tratare aparte, deşi viaţa ei este, evident, strâns legată de a lui, dar ea reprezintă un personaj absolut unic: o semianalfabetă, cu patru clase făcute normal, care îşi are locul printre femeile celebre ale lumii la ora aceasta şi care particularizează, într-un fel, istoria României. Cărţile vor apărea în jurul datei de 20 iunie, la editura Corint, care a intrat în circuitul cărţilor acreditat din punct de vedere ştiinţific", a explicat, în cadrul interviului, Lavinia Betea.