După 20 aprilie, Soarele se află în semnul Taurului, unde va sta până pe 21 mai. Acest tranzit are loc o dată pe an, însă în 2022 este unul mai special pentru că va face o serie de aspecte pozitive cu Jupiter din Pești, mai ales până pe 11 mai. Cu alte cuvinte, vom găsi mai ușor resursele prin care să manifestăm energia Taurului. Nu ne va fi frică să cerem cât valorăm, vom fi mai atenți cu banii și vom fi destul de pragmatici. Și, bineînțeles, preocupați de concret, palpabil și roadele tuturor proiectelor noastre, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. În plus, vom dori să ne preocupăm și de ceea ce ne face plăcere, de confort, dar și de partea financiară.

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Ca de fiecare dată, un tranzit avantajează unele semne zodiacale și le testează pe altele.

Ce aduce sezonul Taurului pentru fiecare zodie / ascendent

Taur / Ascendent în Taur

Soarele luminează chiar asupra ta, deci renaști, înflorești, rodești, te scuturi. Se întrevede mai multă mișcare, pe de o parte, iar pe de altă parte începi să fii foarte atent la felul în care te văd ceilalți, la cum arăți, cum te îmbraci, având toate reflectoarele pe tine. Este în regulă să fii mai vanitos și puțin mai egoist în sezonul tău, așa că poți pune accentul pe înfățișarea și personalitatea ta. Și chiar vei fi apreciat pentru vitalitate și curaj!

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Soarele se mută în casa a 12-a, zice să vă retrageți, să vă rugați, să gestionați energia cât se poate de bine, căci este posibil să aveți doar o liniuță la baterie. E bine să renunțați la control. Meditați asupra trecutului și păstrați-vă resursele pentru a putea să fiți pregătiți pentru luna viitoare când Soarele va intra în semnul vostru când o să fiți mai luminoși. Deci începe o lună bună de hibernare! Și să știi un lucru: odihna nu este un moft!

