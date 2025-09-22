Sezonul Balanței a început! Și va dura până pe 23 octombrie. Arhetipul Balanței este cel al diplomației, frumosului, cooperării, relațiilor, echilibrului, esteticului, păcii, justiției, armoniei. Partea vulnerabilă a acestui sezon va fi nehotărârea.

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a șaptea. Urmează o perioadă foarte bună pentru a te întreba de calitatea relațiilor personale. Și vei aduce unele îmbunătățiri, în special, în relația de cuplu. Cei singuri vor avea mai multe oportunități.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele va tranzita casa a șasea. Deci, vei deveni mai harnic. Sau altfel spus, mai interesat de a găsi căile cele mai simple de a rezolva problemele de la serviciu sau treburile gospodărești.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a cincea. Și te va ajuta să te reconectezi cu copilul interior, să acorzi atenție pasiunilor și să fii mai competitiv. În plus, Cupidon va fi de partea ta.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va tranzita casa a patra. Și timp de o lună, îți va îndrepta atenția către domeniile tale preferate: gospodăria și familia. Vei fi dornic să menții armonia în jurul tău. Și de asemenea, confortul locuinței.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, guvernatorul tău, a trecut în casa a treia. Și te asigură de ceva! Că vei avea un dor de ducă uimitor! În plus, vei acorda atenție modului în care comunici. Vor fi susținuți cei care au examene.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele se va plimba prin casa a doua. Până pe 23 octombrie, atenția ta se va duce către bugetul personal. Bineînțeles că vei căuta noi căi de a ajustare a acestuia. Vei renunța la unele cheltuieli inutile și te vei gândi la noi resurse.

Balanță/Ascendent în Balanță

În primul rând, la mulți ani! Urmează să te sărbătorim. A început sezonul tău care va dura o lună. În această perioadă, îți vei recăpăta pofta de viață. Dorința de a face mai multe și pentru tine. Energie, curaj și ambiție.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele trece în casa a douăsprezecea. Și te va face atent la aspectele nevăzute ale vieții. Cumva, vei dori să fii mai rezervat, să eviți oamenii care nu faca altceva decât să se victimizeze și să fugi de superficialitate.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Tranzitul Soarelui în casa a unsprezecea îi va ajuta mai ales pe cei care vor să iasă în față, să participe la sau să organizeze evenimente. De asemenea, urmează o perioadă prielnică pentru planuri mai îndrăznețe.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Pregătește-te! Soarele va tranzita casa a zecea până pe 23 octombrie. În primul rând, trebuie să știi că vei avea numeroase oportunități pentru a te face remarcat. Pentru a stabili noi conexiuni. Și pentru a găsi oamenii potriviți în momentele potrivite.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele tranzitează casa a noua. Până pe 23 octombrie, vei învăța enorm! Unii dintre voi vor călători sau vor urma noi cursuri. Alții se vor lovi de chestiuni administrative pe care trebuie să le rezolve.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a opta. Ai timp până pe 23 octombrie să faci curățenie în multe dintre cotloanele vieții tale. Vei începe cu modul în care îți gestionezi resursele. Unii dintre voi vor descoperi că orice criză poate fi o oportunitate.