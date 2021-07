Ce aduc opoziția Soare-Pluto și LILITH în Gemeni în weekend. Blocaje cu banii pentru trei zodii

Horoscop sâmbătă 17 iulie, sub semnul opoziției între Soare și Pluto

Ziua de sâmbătă, 17 iulie, va fi marcată de o opoziție între Soare și Pluto.”Soarele este partea conștientă din noi, iar Pluto e partea de putere, de transformare. Când cele două sunt în opoziție, depinde în ce rol ne punem, pentru că atunci când vorbim de Opoziție, pot fi și Soare, pot fi și Pluto. Când sunt Soarele, voi avea impresia că ceilalți încearcă să mă manipuleze, voi întâlni oameni care o vor încerca. Când sunt Pluto, voi avea de-a face cu oameni care mi se par slabi sau, din contră, puternici și îi voi pune la încercare. Opoziția dintre Soarele în Rac și Pluto în Capricorn e o luptă de putere între siguranța mea și a ta sau nevoia de a mai lăsa emoțiile la o parte, să fii om matur, serios. Atenție, zilele acestea veți avea sentimentul că vă manipulează lumea, dar nu va fi chiar așa. Pluto ne testează slăbiciunea, în realitate. Soarele în Rac se mai pricepe la un lucru: șantaj emoțional. În opoziția aceasta ne vom simți forțați să schimbăm programul, treburile gospodărești. În plus, ne apropiem și de intrarea lui Lilith în Gemeni” a spus astrologul DCnews, Daniela Simulescu, astăzi, în emisiunea matinală.

HOROSCOP weekend. Ce aduce Lilith, de duminică, pentru fiecare zodie

Berbecii vor avea impresia că unor oameni li se pare că li se cuvine ceva din viața lor. În plus, intrarea lui Lilith în Gemeni înseamnă, pentru Berbeci, și finalul unei perioade financiare destul de importante. Taurii vor purta discuții în care chiar se simt limitați, au impresia că oamenii se dau superiori și chestia asta îi va enerva. Lilith te va pune pe jar financiar, dacă ești Taur! Pentru Gemeni, semnul în care va intra Lilith, se anunță luni foarte frumoase, pline de provocări, veți face lucruri la care nici nu v-ați fi gândit. Racii vor încerca să-i șantajeze emoțional pe toți. Lilith va intra în casa a 12-a pentru Raci, ceea ce vă va îndemna să faceți mai multe pentru propria sănătate. Pentru Lei, cel mai important lucru în weekend e izolarea, cu cât veți ieși din culcuș, cu atât vă veți supăra. Mai bine faceți lucruri singuri! Fecioara, dacă are planuri cu prietenii, e bine să-i sune să se asigure că va rămâne așa. Balanțele vor avea impresia că disputele de la locul de muncă sunt mai mari decât în realitate. Cu Lilith în casa a noua, vor urma lupte pentru dreptate pentru Balanțe. Pentru Scorpion, orice drum e complicat zilele acestea. Toate discuțiile vă vor agita. Lilith intră în casa a opta pentru Scorpion, pot apărea blocaje legate de bani. Săgetătorii pot avea cheltuieli care nu-i vor mulțumi, ci-i vor frustra. Lilith pentru Săgetător vine cu momente neplăcute, discuții, analize, critici. Pentru Capricorni, partenerul are influență asupra voastră și cu cât veți încerca să-l convingeți mai mult, cu atât va fi mai greu. Atenție în ce lupte vă investiți energia! Lilith intră la Capricorni în casa a șasea - trebuie să vă schimbați modul de lucru pentru a nu vă dăuna sănătății. Pentru Vărsători, e vorba despre treburi gospodărești. Lilith intră în casa a cincea iar exprimarea de sine va deveni importantă. Peștii vor avea Lilith în casa a patra și vine cu schimbări legate de locuință.

Vezi mai mult în video: