Cazul Oprescu. Renate Weber: Condițiile sunt proaste, iar când mai ai și 2-3 în același pat, gândiți-vă ce situație avem

Renate Weber, Avocatul Poporului, a vorbit despre problemele pe care Sorin Oprescu le-a întâmpinat în sistemul penitenciar:

„Alt caz celebru, cazul Oprescu. A dat o palmă sistemului de justiție, sistemului penitenciar din România. Nu e primul! Mă refer la condițiile acestea de Ev Mediu, care nu sunt corespunzătoare“, a spus Val Vâlcu.

„În cazul Oprescu, i-au spus că nu ar putea să fie tratat de bolile de care suferă în sistemul penitenciar. Îmi e greu să mă pun eu în locul judecătorilor greci, dar da, condițiile sunt proaste, deși se fac eforturi să existe câteva îmbunătățiri, supraaglomerarea este importantă. Noi, acum am făcut o solicitare să știm exact încărcarea la toate penitenciarele din țară. Din datele pe care le avem până acum, toate penitenciarele sunt supraîncărcate, avem la 120%, la 140%, la 160%. Ele și așa nu sunt făcute să respecte normele cerute de astăzi, dar când mai ai și 2-3 în același pat, gândiți-vă ce situație avem.

Noi avem un sistem sancționator în România care este foarte dur și s-a tot agravat de-a lungul anilor. Pentru o faptă pentru care înainte se stătea 2-3 ani, sau în străinătate se stă și mai puțin, acum se stă 5-6. Or, această acumulare de pedepse evident că duce și la supraaglomerare“, a spus, la DC News, Renate Weber.

Dan Halchin, ANP: Sorin Oprescu poate fi tratat în penitenciarele din România

Șeful ANP consideră că afecțiunile de care suferă fostul edil al Capitalei ar putea fi tratate în sistemul de penitenciare din România.

Bolile de care suferă fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate în sistemul penitenciar românesc, a declarat, luni, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, conform Agerpres.



"În cazul Oprescu, (...) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuți care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (...) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare", a precizat Dan Halchin, într-o conferinţă de presă (citește continuarea AICI).

