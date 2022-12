Cătălina Porumbel, după accidentul suferit de jurnalista Alexandra Gheţea: Are nevoie urgent de sânge! Unde puteți dona

Alexandra Gheţea a suferit un accident grav, iar acum are nevoie urgent de transfuzii de sânge. Pe reţelele de socializare, au fost lansate numeroase apeluri.

Unul dintre acestea a făcut publicat și de Cătălina Porumbel, jurnalist la Antena 3 CNN.

„Avem nevoie de ajutorul vostru!!!



Colega noastră, Alexandra Ghețea, corespondent Antena 3 CNN în Constanța, are nevoie URGENT de sânge!!!! Vă rugăm să ne fiți alături!

Suntem convinși că mulți dintre voi o apreciați pe Alexandra! Știți că este un om minunat, știți că a ajutat de-a lungul anilor mulți oameni și mereu a pus suflet în reportajele pe care le-a realizat. Acum are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor!



Puteți dona sânge la orice Centru de Transfuzii din țară, nu contează ce grupă de sânge aveți.

Alexandra are grupa A2 rh pozitiv, dar repetăm, puteți dona indiferent de grupa de sânge pe care o aveți.

!!! Rugămintea este să specificați că sângele este pentru ALEXANDRA GHEȚEA, internată la Spitalul Județean Constanța.



Vă mulțumim mult! Dumnezeu să vă întoarcă înzecit binele pe care-l faceți!”, a transmis Cătălina Porumbel.

Donarea de sânge e un gest simplu, dar de o însemnătate uriașă.

Donarea de sânge reprezintă o modalitate de a ajuta persoanele care au nevoie urgentă de o transfuzie. An de an, miloane de oameni au nevoie de o astfel de procedură în timpul intervențiilor chirurgicale, în gestionarea unor boli care necesită componente sanguine sau pentru a le fi salvată viață după ce au suferit un accident. Din păcate, nu există substitut pentru sângele uman. Toate transfuziile provin de la donatori. Pe această cale, este important să aflați că nu doar persoana la care ajunge transfuzia de sânge are de câștigat, ci și donatorul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News